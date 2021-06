Strana Smer-SD vyzýva, aby prezidentka nepodpisovala zákon o kyberšikane, pretože je to útok na slobodu. "Zákon môže byť aplikovaný selektívne na to, ako sa to bude koalícii hodiť," tvrdí Erik Kaliňák. Podľa jeho slov bude zakázané aj na sociálnych sieťach vyjadrovať svoj názor, najmä ak ide o politikov.

Porušuje podľa neho slobodu prejavu a slova. "Ako strana Smer sa nezastávame kyberšikany, ale vnímame dobrý úmysel predkladateľov. Ale je vágny," doplnil.

"Chceme vyzvať pani prezidentku, aby nepodpísala priamy útok na slobodu slova. Chceme požiadať, aby to dala aspoň na Ústavný súd," doplnil Kaliňák.

Ľuboš Blaha povedal, že neriešime napríklad poslanca Heráka, ktorý podľa neho znásilňuje deti. Podľa neho žijeme v totalitnom štáte. "Cítim obrovský tlak na sociálne siete," hovorí Blaha. Podľa Smeru-SD nový zákon dovoľuje každému, kto kritizuje koalíciu aj satiristické stránky, ísť do basy alebo mať na krku trestné oznámenie. Novelu zákona považujú za fašistickú, ktorá obmedzuje slobodu slova. Žiadajú od zákona detailnosť a medzinárodnú úroveň.

O čom je novela zákona o kyberšikane?

Trestný čin nebezpečného obťažovania pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Navrhli to koaliční poslanci Národnej rady v predloženej novele. Kyberšikana sa podľa nich nedostatočne trestnoprávne postihuje. Zmenu legislatívy odôvodňujú aj tým, že v čase pandémie sa veľa aktivít presunulo do digitálneho priestoru, čím sa stala kyberšikana vypuklým problémom.

Ak prezidentka túto novelu zákona podpíše, tak Smer-SD dá žiadosť na Ústavný súd SR.