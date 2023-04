Po odchode premiéra Eduarda Hegera, ministra obrany Jaroslava Naďa či desiatky poslancov z tzv. "Demokratickej platformy," ktorá poslanecký klub OĽaNO opustila ešte v decembri sa tak jedná o ďalší prekvapivý "odliv". Poslanci informácie o blížiacom sa odchode nášmu denníku úplne nepotvrdili, no ani nevyvrátili.

Pripustili, že nad odchodom vážne uvažujú. „O pokračovaní mojej politickej kariéry budem informovať v priebehu najbližších dní,“ reagoval na otázky Plus JEDEN DEŇ poslanec Gyimesi s dôvetkom, že „nechce predbiehať udalosti.“ O čosi zhovorčivejší bol Erik Ňarjaš. „Mám nejaké výhrady k manažmentu a stratégii hnutia, no v tejto chvíli prebiehajú komunikácie s jeho vedením,“ priznal poslanec s tým, že výhrady bude s hnutím preberať ešte na ďalších dvoch stretnutiach.

Igor Matovič Zdroj: Jakub Kotian

Na otázku, či sa dostal do sporu s lídrom hnutia Obyčajných ľudí Igorom Matovičom, však Ňarjaš reagoval záporne. „Nie je to problém s Igorom Matovičom, skôr by som povedal, že mám problém s inými vecami,“ dodal záhadne. „Nebudem nič konkretizovať, dohodli sme sa, že sa o veci najprv porozprávame interne,“ povedal. Ňarjaš neskôr úvahy o odchode z hnutia priznal aj verejne na sociálnej sieti. „Nie preto, že by som nedôveroval dobrým úmyslom lídra strany či väčšiny ľudí v hnutí, ale pre iné názorové vnímania sveta v niektorých dôležitých témach, iný pohľad na stratégiu a organizáciu v rámci strany, regiónov a štruktúr,“ napísal.

V prípade odchodu z hnutia OĽaNO by Ňarjaš rád zotrval vo veľkej politike. „Asi by som chcel pokračovať v politike, no v princípe mám obe možnosti. Nemám problém pôsobiť ani v súkromnej sfére,“ konštatoval. V akej politickej strane by si vedel predstaviť svoju politickú budúcnosť, zatiaľ prezrádzať nechcel. „Nemám blízko k nikomu konkrétnemu. No zrejme by šlo o konzervatívnejšiu stranu,“ dodal. Podľa kuloárnych informácií, ktoré sa dostali k nášmu denníku, by mohlo ísť napríklad o KDH.

György Gyimesi - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Zdroj: Jaroslav Novák

Hoci v oboch prípadoch ide o poslancov, ktorí prakticky v celom volebnom období stáli blízko Matoviča, odborníkov ich odchod, zdá sa, neprekvapuje. „Úvahy o odchode poslanca Gyimesiho sú medializované už niekoľko mesiacov. A jeho odchod z OĽaNO do niektorej z maďarských politických strán by bol prirodzeným vyústením jeho politického vývoja,“ konštatuje politológ Miroslav Řádek, ktorého by prekvapil skôr odchod poslanca Ňarjaša. „Obaja však patrili k okrajovým politickým postavám,“ hodnotí Řádek so slovami, že odchod týchto poslancov by vládne OĽaNO nijako zvlásť nezasiahol. „Matovič vie, že ich ľahko nahradí inými, rovnako politicky bezvýznamnými postavami, ktoré budú pri ňom plniť úlohu verných štatistov,“ hovorí.

Podľa Radoslava Štefančíka by však prípadný odchod Gyimesiho predsa len mohol pre vládne hnutie predstavovať stratu. „Gyimesi by mohol na seba viazať voliča maďarskej národnosti, takže on by mohol Matovičovi dosť chýbať,“ hovorí politológ. „O samotnom Matovičovi to nič nehovorí, OĽaNO nikdy nebola strana s vnútrostraníckou demokraciou, takže odchody starých a príchody nových kandidátov sú pre OĽaNO typické už roky,“ uzatvára Štefančík s tým, že Matovič si zrejme „nájde za oboch patričnú náhradu“.