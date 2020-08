Premiér Igor Matovič zverejnil na svojom facebooku status v ktorom uvádza, že si praje aby dnešné hlasovanie v strane Za ľudí dopadlo dobre v provom rade pre Slovensko.

"Áno, keď Andrej Kiska založil túto stranu, považoval som to za zbytočné rozbíjanie frontu. Mrzel ma jeho ťah s Veronikou voči nám, vtedy hnutiu na kolenách. Považoval som za mimoriadne nezodpovedné jeho ťahy pri spájaní a nespájaní ... videl som za tým riziko, že sa PS/Spolu a ani Za ľudí kvôli tomu nemusia do parlamentu dostať - a o chlp sa to mohlo naplniť,"rozpísal sa premiér s tým, že najvyšší sudcovia vo voľbách rozhodli a dnes napriek všetkému sú spolu so stranou v koalícii.

"Spolu sme sľúbili naplniť svoje sľuby za očistu Slovenska od mafiánskych praktík vo vedení štátu ... a nie je pre nás nič dôležitejšie, ako tento náš spoločný sľub naplniť. Naše hnutie OĽANO ide do tohto životne dôležitého zápasu o Slovensko bez akýchkoľvek bočných úmyslov a kalkulácií o tom, či nám to ako hnutiu pomôže alebo nie ... sme odhodlaní urobiť všetko nevyhnutné preto, aby sa na Slovensku poctivým ľuďom dobre žilo ... aj za tú najvyššiu politickú cenu."píše premiér s tým, že im držípalce a Andrejovi Kiskovi ďakuje.