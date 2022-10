Stíhaní ľudia sa DOČKALI: Neuveríte, ako sa majú zlepšiť podmienky v SLOVENSKEJ VÄZBE!

Podmienky v slovenských väzniciach sú dlhodobo predmetom verejnej kritiky, no zdá sa, že život odsúdených našincov by sa predsa len mohol zmeniť k lepšiemu. Pričinili sa o to poslanci Národnej rady!