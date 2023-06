Výsledky predčasných parlamentných volieb 2023 nemusia potešiť iba politikov, ale aj tipujúcich. Stávkové spoločnosti Fortuna a Tipsport vypísali kurzy na to, kto bude po voľbách premiérom. Ak ste čakali, že favoriti sú šéf Smeru Robert Fico (58) a líder Hlasu Peter Pellegrini (47), mýlili ste sa. Predseda PS Michal Šimečka (39) je podľa Tipsportu dokonca favoritom číslo 1! Všetko však môže byť inak. Veď vo voľbách 2020 sa vyhrávali obrovské peniaze na prekvapivej dominancii OĽaNO Igora Matoviča (50).

Bookmakeri Fortuny favorizujú na post budúceho predsedu vlády Fica. Vypísali totiž na neho najnižší kurz - 2,5. To znamená, že ak by ste na neho stavili 100 eur, vyhrali by ste 250. Druhý najväčší favorit je podľa Fortuny Šimečka (kurz 2,6), za ktorým je Pellegrini (2,8). S veľkým odstupom nasledujú Boris Kollár (15,0), Richard Sulík (40,0), Igor Matovič (50,0), Eduard Heger (75,0). Na Andreja Danka (48) je kurz až 200 a na Mikuláša Dzurindu (68) dokonca 250. „Aktuálne patrí k najväčším favoritom našich tipérov trojica politikov. Na víťazstvo Fica je stavených 108 tiketov, nasledujú Pellegrini a Matovič,“ povedal vedúci stávkovania Fortuny Juraj Zvonár.

Tipsport dokonca favorizuje s kurzom 2,55 Šimečku! Fico s Pellegrinim tu majú kurz 2,8, Kollár 18, Sulík s Matovičom po 60,0 atď. Zaujímavé je, že v Tipsporte je na Fica podaných už 688 tiketov, čo predstavuje 42 % doterajších stávok. Na Šimečku si zatiaľ stavilo 366 a na Pellegriniho 237 ľudí. Súčasné kurzy však nemusia odzrkadľovať aktuálne preferencie strán. Stávkové kancelárie musia brať do úvahy aj možný koaličný potenciál. „Kurzy sa môžu ešte meniť na základe výšky stávok a aktuálnej politickej situácie,“ podotkol Zvonár.

Zarábať sa preto dá aj na prekvapeniach, ktoré ľudia odhadnú čo najskôr, pokiaľ nepadá kurz. Vo voľbách 2020 sa nejeden z tipujúcich zameral na OĽaNO ešte v čase, keď bola veľmi nízka šanca, že voľby vyhrá. OĽaNO malo podľa Focusu koncom januára 2020 9,0 %, v polovičke februára už 13,3 % a až 26. februára, teda tri dni pred voľbami, sa dostali na prvé miesto s 19,1 %. Voľby napokon vyhrali s 25,02 % pred druhým Smerom (18,29 %).

„Keď bol na OĽaNO ešte kurz 22, tak tipujúci za 200-eurovú stávku vyhral 4 400 eur. Jeden klient dal za 300 eur, že Sme rodina skončí do tretieho miesta. Pri kurze 25 vyhral až 7 500 eur,“ prezradila vtedy spoločnosť Niké, ktorá ešte nemá na voľby 2023 vypísané kurzy. „Najvyššia výhra pri voľbách v roku 2020 bola vo výške 16 000 eur, pričom tipujúci si stavil na víťazstvo OĽaNO,“ dodal Zvonár. Na začiatku februára sa spomínaný tipér totiž rozhodol staviť tisíc eur na Matovičovcov a vďaka kurzu 16 získal ohromujúcu výhru.

Zaujímavosťou tiež je, že na Tisporte bolo vo voľbách 2020 len na Smer stavených 211-tisíc eur. Aj v týchto voľbách sa už čoskoro bude dať podľa Zvonára staviť nielen na budúceho premiéra, ale aj na stranu, ktorá voľby vyhrá: „Postupne, ako sa bude blížiť termín volieb, budeme do našej ponuky pridávať aj ďalšie možnosti stávkových príležitostí.“

V galérii nájdete presné kurzy na všetkých politikov, ktorí by mohli byť po voľbách 2023 premiérom, ako aj množstvo zaujímavých fotiek.