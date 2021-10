Predseda mimoparlamentnej srtany Život-NS Tomáš Taraba dnes na sociálnej sieti uverejnil fotografiu mladšej dcéry Zuzany Čaputovej, ktorá mala cez víkend svoju premiéru na móle v Bratislave. Snímka zachytáva 17-ročnú Emmu Čaputovú, ktorá sa na módnej prehliadke objavila s výrazným umeleckým líčením. "Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku," okomentoval ju Taraba.

Pod poslancovým príspevkom sa v momente spustila vlna negatívnych komentárov na adresu mladej modelky. "Keby nenosila meno Čaputová a nebola by dcérou prezidentky, tak by o ňu nikto ani nezakopol," napísal jeden z komentujúcich. "Nič v zlom ale mne sa dievča nepàči. Určite màme na Slovensku kopu kràsnych dievčat ale bohužial rodičia nie su prezidenti," uviedol ďalší.

Na slová nezaradeného poslanca pomerne ostro zareagovala aj hlava štátu: "Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!"

„V čom prezidentka vidí nejaký útok na jej dcéru? Však ona, ako aj všetky médiá ju prezentujú, že to je modelka,“ reagoval na prezidentkine slová Taraba. „Ja som len napísal to, čo všade je, a absolútne nič som nehodnotil,“ tvrdí. „Dal som status, ktorý je úplne všade, tá fotografia z módnej prehliadky je tiež na internete. Ja som len napísal to, čo píšu absolútne všetci,“ argumentoval.

Téme na sociálnej sieti venovala status aj Polícia Slovenskej Republiky. "V rámci našej činnosti na sociálnych sieťach nekomentujeme vyjadrenia politikov. Avšak v tomto prípade boli prekročené akékoľvek hranice. Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu. Je to exemplárny prípad šikanovania cez internet. Je to stredovek. Je to niečo, proti čomu Policajný zbor roky bojuje. Je to názorná ukážka toho, že bezcitné správanie na internete môže dosiahnuť taký rozmer šikany, ktorý môže viesť k tej najväčšej ľudskej tragédii," píše.

„Ukážte mi ktorá veta, z tých pár slov, je šikanovanie?“ reagoval na status polície Taraba. „Skôr toto je šikana mojej osoby v kyberpriestore,“ skonštatoval poslanec, ktorý status polície vníma ako očierňovanie.

K obhajobe Emmy Čaputovej sa pridali aj mediálne známe osoby a politici. "Emma! Si výnimočná mladá dáma, si iná a to je na tebe nádherné! Buď sama sebou a zakomplexovaných zlých ľudí si nevšímaj!" odkázala mladej modelke poslankyňa za OĽaNO Romana Tabák. "Čo čakať od človeka, čo nevie ani zaokrúhliť cenu rožku a je presvedčený, že v “bitke pri Viedni” sme bojovali proti Arabom?" napísal poslanec OĽaNO Andrej Stančík. "Politika je niekedy špinavá, hnusná, zákerná, pretože máme pochopiteľne rozdielne názory na rôzne veci, ale nikdy, nikdy sa to nesme dotýkať detí a blízkych. Deti a mladiství musia byť chránení," okomentoval udalosti Tomáš Šudík (OĽaNO).

Mladí Saskári vyzvali poslanca Tarabu, aby sa za svoj príspevok ospravedlnil. S týmto názorom sa stotožňuje aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus (SaS). Zdôraznil, že keby bol namieste Tarabu, zvážil by aj vzdanie mantátu poslanca.