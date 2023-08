Veľké zmeny na ministerstve vnútra? Zdá sa, že po odchode exministra Ivana Šimka (68) dôjde v silovom rezorte k ďalšej nečakanej zmene. Podľa medializovaných informácii by totiž mal do úradu prvého štátneho tajomníka nastúpiť poradca bratislavského primátora pre bezpečnosť Martin Královič (35)!

Informáciu ako prvý priniesol denník Denník N. „V tejto chvíli sa nebudem k ničomu vyjadrovať,“ citovali Královiča, ktorý pôsobí ako "nočný primátor" hlavného mesta. Medializované informácie nateraz nechcelo komentovať ani samotné ministerstvo. „O prípadných zmenách na postoch štátnych tajomníkov rozhoduje hlasovaním vláda Slovenskej republiky a to po predchádzajúcej konzultácii predsedu vlády a prezidentky," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ hovorca rezortu Matej Neumann.

Keďže úradnícka vláda nezískala dôveru parlamentu, premiér Ľudovít Ódor (47) nemal možnosť po Šimkovom odchode navrhnúť nového ministra. Vedenia rezortu sa preto ujal osobne, spoločne so štátnymi tajomníkmi Tomášom Opartym a Ľubomírom Šablicom. Práve Šablicu by údajne mohol Královič nahradiť. A pokiaľ ho prezidentka Zuzana Čaputová (50) a následne vláda schvália, Královič by sa teoreticky mohol funkcie ujať už koncom týždňa. Podľa medializovaných informácií by mali do pôsobnosti Královiča ako štátneho tajomníka spadať hasiči a záchranné zložky, krízové situácie, ale aj nelegálna migrácia či letka ministerstva.

Samotný Královič sa téme bezpečnosti venuje už od roku 2010. Pôsobil ako šéf dobrovoľníkov na festivale Pohoda, rok po tragickej udalosti súvisiacej s pádom veľkokapacitného stanu. Pomájal s bezpečnostnou stránkou protestov Za slušné Slovensko. Neskôr ho primátor Matúš Vallo vymenoval do novej funkcie tzv. nočného primátora Bratislavy. Královič počas covidovej pandémie pôsobil v permanentnom krízovom štábe na Úrade vlády. A podieľal sa aj na zabezpečení návštevy pápeža Františka.

