Vyhlásil to v diskusnej relácii v televízii TA3. Blanár odsudzuje kroky Ruska voči Ukrajine, no podľa neho k invázii prispelo aj rozširovanie Severoatlantickej aliancie NATO. Klus s ním v tejto otázke nesúhlasí. Putinove kroky sú podľa neho "hrubým porušením medzinárodného práva."

"Rusko dlhodobo avizovalo, že Ukrajina a NATO sú pre nich neprijateľné. Rusko je veľmoc, s ktorou bolo treba vyjednávať a využiť všetky diplomatické kroky, je to aj zlyhanie európskej diplomacie," povedal štátky tajomník. Klus podporuje rozširovanie NATO, Blanár to vníma ako nebezpečné.

V diskusnej relácii odznela aj otázka, či sa na Slovensko dostávajú aj nelegálni migranti, o ktorých v posledných dňoch šírili video poslanci ĽSNS. Klus ich kroky tvrdo odsúdil. Podľa neho tieto reči dostali aj do zahraničia, kde vyvolali veľký záujem a musel ich vysvetľovať.

Juraj Blanár jasne nevylúčil spoluprácu Smeru so stranou Republika, ako to požaduje europoslankyňa Smeru Monika Beňová. "My dopredu nikoho nevylučujeme," povedal poslanec.