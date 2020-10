Štátny rozpočet 2021: TOTO sú najzásadnejšie rozdiely medzi Matovičovou a Pellegriniho vládou!

Návrh prvého štátneho rozpočtu vlády Igora Matoviča vyvolal pozitívne aj negatívne reakcie. Odborník poukázal na to, kde si vláda pri jeho zostrojovaní viedla dobre, a kde to už bolo horšie. No ešte zaujímavejšie ako odborné analýzy sú sumy, ktoré môžu minúť jednotlivé ministerstvá. Neuveríte, ako si polepší Matovičov Úrad vlády a naopak, aké obrovské peniaze ušetria v úrade bývalého šéfa Kajetána Kičuru.