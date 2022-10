Spolu sedemnásť autobusov vyrazilo z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Žiliny, Trenčína, Nitry, Trnavy a Prievidze. Zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) priviezli do hotelov Bratislava a Nivy, potom do Incheby. Autobusy fungovali ako kyvadlová doprava medzi hotelmi a kongresovou halou, aby nakoniec všetkých opäť rozviezli domov. Bez DPH to poisťovňu stojí 18 600, s DPH 22 320 eur.

Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Hovorkyňa poisťovne Eva Peterová hovorí, že sa konečne zamestnancom „po rokoch odsúvania na vedľajšiu koľaj dostalo patričnej pozornosti“. Nespresnila, kedy sa začalo s plánovaním výročnej konferencie s názvom MY 2022, zmluvy však poisťovňa začala podpisovať koncom septembra, s Inchebou dokonca tesne pred konferenciou 3. októbra.

Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Cieľom stretnutia je podľa nej „oboznámiť zamestnancov s aktuálnou situáciou v spoločnosti, plnením celofiremných cieľov a plánmi na ďalší rok“. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo historicky po prvýkrát zorganizovať ho pre všetkých zamestnancov. V minulosti poisťovňa organizovala podobne podujatia len pre vybraných zamestnancov,“ dodáva Peterová.

Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

