Kam sa vybrala nahodená v odvážnom outfite? Štátnej tajomníčke Kataríne Brunckovej (41) odvaha evidentne nechýba. Náš čitateľ nám poslal do redakcie fotografie, na ktorých sexi blondínka ukázala aj to, čo by malo zrejme zostať pred verejnosťou utajené.

Na prvý pohľad to vyzeralo ako obyčajný pondelkový podvečer (13.7. 2020, pozn. red.), až kým z jedného bratislavského paneláka nevyšla sexi nahodená príťažlivá blondínka. Náš čitateľ v nej spoznal vysokú štátnu úradníčku z ministerstva dopravy. Bruncková prikráčala s rozviatymi vlasmi k evidentne služobnému autu vo vysokých lodičkách, ultra krátkej minisukni a zrejme v samodržiacich pančuškách. Čipkovaný lem bolo vidieť už z diaľky. „Bolo sa na čo pozerať. Pred panelákom ju čakalo auto so šoférom, asi limuzína z ministerstva,“ napísal nám čitateľ. ​

Či sa štátna tajomníčka takto oblečená vybrala v podvečerných hodinách ešte do úradu, na pracovné stretnutie alebo na súkromnú schôdzku, sa nám zistiť nepodarilo. Odborníčka na protokol Božena Volková však upozornila, že do zamestnania sa takýto outfit nehodí. „Aj keď sa dnes mnohí nazdávajú, že je to zastarané, vysokí štátni úradníci by sa vo všeobecnosti v obliekaní mali riadiť diplomatickým protokolom,“upozorňuje Volková s dôvetkom, že štátna tajomníčka by sa mala obliekať rovnako ako ministerka. „V zásade by mala nosiť kostým. S minisukňami či odhaľovaním tela by sa ľudia vo vysokých štátnych funkciách mali definitívne rozlúčiť,“ dodala.​

Bruncková prišla na ministerstvo z právnického prostredia. Len tri dni po nástupe do funkcie mala dokonca ukončiť za svoju firmu zmluvu so Správou štátnych hmotných rezerv, ktorej šéfom bol dnes už trestne stíhaný Kajetán Kičura. Volková teraz doplnila, že práve u právničiek ju už podobné outfity neprekvapia. „Lekárky a právničky si v posledných rokoch obľúbili minisukne či iné nevhodné oblečenie, ktoré človeka obnažuje. A nečudo, vysoko postaveným biznismenom sa to páči,“ dodala znechutene.



Zároveň však podotkla, že vysokí štátni úradníci sú platení z našich daní a tak by sa mali obliekať tak, ako to prináleží ich funkcii. Či je namieste dodržiavať tzv. „dress code“ aj mimo pracovného času, je podľa Volkovej otázkou osobnosti, príležitosti a prostredia. „Je to o spoločenskom uvedomení jednotlivca,“ uzavrela.

Mohlo by vás zaujímať: