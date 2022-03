Európa nemôže mať voči Rusku defenzívnu rétoriku, povedal v Bruseli pred začiatkom samitu Európskej rady (ER) premiér SR Eduard Heger (OĽANO) s tým, že demokratický svet je najsilnejšia oblasť sveta a mal by sa tak aj voči Rusku správať.

TASR získala Hegerove vyjadrenia z oficiálneho livestreamu ER. "Od začiatku hovorím, že Európa v žiadnom prípade nemôže mať defenzívnu rétoriku. My, demokratický svet, sme najsilnejšia časť sveta, a tak sa musíme suverénne aj správať a musíme ukázať Vladimirovi Putinovi, že prekročil všetky červené čiary tým, že zaútočil na Ukrajinu, na demokratickú suverénnu krajinu," povedal predseda vlády SR.

Heger ďalej ocenil závery štvrtkového samitu NATO, na ktorom sa členské krajiny dohodli pokračovať v podpore Ukrajiny. Pripomenul, že Slovensko Ukrajine "pomôže aj vojenskou technikou" vrátane systému S-300 v prípade, že zaň dostane od spojencov trvalú náhradu.

Slovensko bude na samite lobovať na za to, aby Brusel po vojne pomohol na Ukrajine zriadiť reformný tím, pokračoval premiér s tým, že by to bol "silný signál" pre európsku perspektívu Ukrajiny, ktorá "potrebuje vidieť, že s ňou stále počítame a chceme ju v európskom spoločenstve".

Slovensko na samit ďalej prináša aj tému výmeny ukrajinských hrivien za eurá, ktorú musí riešiť predovšetkým Európska komisia (EK), dodal Heger.

V Bruseli sa vo štvrtok uskutočnila vrcholná schôdzka členských krajín NATO

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii uviedol, že veliteľ síl NATO v Európe, americký generál Tod Wolters, aktivoval chemické, biologické, rádiologické a jadrové obranné prvky NATO.

Aliancia sa zaviazala pomôcť Kyjevu s kybernetickou bezpečnosťou, ako aj s ochranou pred biologickými, chemickými a jadrovými hrozbami.