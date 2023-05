Stane sa nemožné skutočnosťou? Riešenie životných situácií nezosobášených párov je v 2. čítaní

Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Vyplýva to zo zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.