Ako ste sa dostali k práci dobrovoľníka na covid oddelení?

- Chcel som pomôcť zdravotníkom na covid oddelení, ale bránil mi v tom program schôdze Národnej rady. Ak by som sa náhodou infikoval, musel by som ísť do karantény a obmedzilo by ma to pri hlasovaní dôležitých zákonov, veď reforma národných parkov prešla o jeden hlas. Nahlásil som sa ako dobrovoľník ešte počas schôdze a len čo sa skončila decembrová, šiel som na krátku inštruktáž, kde sme už riešili, kde a kedy môžem nastúpiť.

Ako prebiehala inštruktáž?

- Pýtali sa ma, na ktoré oddelenie chcem ísť, čo som ochotný robiť a podpísal som dobrovoľnícku zmluvu. Povedal som, že som ochotný ísť na covid oddelenie a neprekáža mi žiadna práca. Keďže nie som medik ani zdravotník, dohodol som sa, že budem robiť pomocné práce a pomáhať tam, kde sa dá. Potešilo ma, že spolu so mnou tam bolo asi 20 mladých ľudí aj nemedikov ochotných pomôcť. V tomto ťažkom čase to dodáva nádej, že dobro možno nekričí tak ako zlo, no o to je početnejšie.

Čo je teda náplňou vašej práce?

- Povedal som, že budem robiť všetko, čo mi povedia, prišiel som ich totiž odbremeniť. Nemám medicínske vzdelanie, preto robím skutočne len pomocné práce. Je to napríklad dezinfekcia priestorov, pomoc s premiestnením odberov do nemocnice, pomoc s kŕmením a umývaním pacientov. Je to rôznorodé. Pomáham s tým, čo zdravotníci práve potrebujú a učím sa v podstate každý deň.

Aké boli vaše prvé pocity na covid oddelení?

- Podobnú prácu som nikdy predtým nerobil, preto najprv prevažovali najmä obavy. Covidové oddelenia sú známe aj tým, že sa z nich niektorí pacienti už nevrátia. Hneď na začiatku si človek uvedomí, akú záťaž táto choroba predstavuje pre zdravotníctvo (overaly, hygienické prostriedky, vybavenie), no hlavne, ako vyčerpáva personál, ktorý je už na pokraji síl. Napriek tomu tú prácu robia najlepšie, ako vedia. Druhá je materiálna časť. Je potrebné dať si ochranný skafander, rukavice, rúško, respirátor. Človek to však v plnej sile uvidí až na oddelení.

Bolo náročné zvyknúť si na skafander?

- Je v ňom naozaj tak horko, ako sa hovorí a človek vždy vyjde celý spotený. Po dvoch-troch dňoch som si ale zvykol. Tým, že som dobrovoľník, nerobím toľko čo zdravotníci. A preto sa s nimi nechcem porovnávať, určite to majú ťažšie a za ich prácu a nasadenie ich obdivujem. Okrem skafandra máte respirátor, rúško, takže sa aj ťažšie dýcha. Samozrejme, zvládnuť sa to dá, ale zdravotníci to majú oveľa ťažšie.