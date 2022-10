Slovensko sa nachádza v obrovskej energetickej a inflačnej kríze a napriek tomu je otázne, či sa vôbec podarí schváliť rozpočet na rok 2023. Ak nie, mohlo by to mať fatálne následky pre všetky skupiny obyvateľstva. Koalícia OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí totiž nedisponuje dostatočným počtom poslancov. Po tom, ako Tarabovci podržali Matoviča vo funkcii, sa začalo nahlas hovoriť, že s ich podporou by mohla vláda vydržať do konca volebného obdobia. Koalícia totiž vzápätí zahlasovala za návrhy odídencov z klubu ĽSNS. Tam sa však „spolupráca“ podľa Matoviča končí.

„My neskladáme väčšinu, lebo chceme byť menšinová vláda. Napríklad v Dánsku je menšinová vláda, len politická scéna tam je kultivovanejšia,“ povedal s tým, že pred schvaľovaním každého zákona chce hľadať podporu naprieč politického spektra. Rokovanie parlamentu pritom čaká zákon roka – rozpočet, no koalícia momentálne nevie otvoriť ani schôdzu o navýšení rozpočtu o 1,5 miliardy eur na rok 2022. Matovič to však až tak čierno nevidí: „Beriem to ako prvotné pôrodné bolesti. Verím, že sa to zlomí v SaS. Už sa tam ozval Martin Klus (42).“

Šéf OĽaNO sa domnieva, že len „samovrah“ z opozície bude robiť v parlamente obštrukcie: „Že to robia Fico a Pellegrini, lebo sa boja o svoj pobyt na slobode, je pochopiteľné. Najviac sa spolieham na to, že sa k nám pridá niekoľko poslancov SaS, lebo si povedia, že v žumpe medzi Ficom a Mazurekom nechcú robiť politiku.“ Moderátor položil Matovičovi aj otázku, či je pre neho červená čiara, ak by sa mal dostať do koalície, v ktorej budú poslanci, čo sa do parlamentu dostali na kandidátke ĽSNS, ktorých nazýva fašistami. Minister neodpovedal. Na kandidátke ĽSNS sa do parlamentu dostala aj trojica Tarabovcov.

Moderátor ministra financií v závere konfrontoval s výrokmi, v rámci ktorých v posledných týždňoch tvrdil, že na Slovensku si človek môže zaplatiť novinára za 500 eur, a prirovnával súčasných slovenských novinárov k hitlerovským žurnalistom. Matovič na to zareagoval viac než šokujúco. „Beriem to ako verejnú objednávku. Postupne ich budem dávať dole,“ vyhlásil s tým, že podľa neho na Slovensku sú niektorí novinári, u ktorých si môže politik zaplatiť za to, aby písali tak, ako on potrebuje, a „klamali, zavádzali a prekrúcali fakty“.