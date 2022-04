Po odchode Ondreja Dostála na Ministerstvo spravodlivosti SR sa v parlamente uvoľnilo miesto. To napokon zaujme Jozef Kanuščák. Po zverejnení tejto informácie a najmä jeho fotografie sa na sociálnej sieti strhla hotová lavína plná urážok a šokujúcich útokov na jeho osobu.

Novým poslancom Národnej rady (NR) SR v klube SaS bude Jozef Kanuščák, o čom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. Kanuščák nastúpi do parlamentu po odchode Ondreja Dostála, ktorý sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR. Pôvodne mal do parlamentu prísť Ján Rudolf, no napokon si neuplatní mandát a ostane na poste predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

Jozef Kanuščák sa stane novým poslancom NR SR. Nahradí Ondreja Dostála. Zdroj: facebook J.K.

"Kontinuita a odbornosť v SŠHR je v súvislosti s vojnou na Ukrajine pre nás kľúčovou podmienkou na rozdiel od mocenských bojov v koalícii. Ján Rudolf sa preto rozhodol, že si neuplatní mandát poslanca, ktorý mu vznikol po menovaní Ondreja Dostála do funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti," priblížil Šprlák. SaS tvrdí, že v aktuálnej situácii je prioritou stabilita vo vládnej koalícii, a preto ostane Rudolf na svojom poste.

Mandátu sa ujme Kanuščák, keďže nasledujúca náhradníčka Monika Kurian prijala pracovnú ponuku od OECD. "Ďakujeme jej však za jej nasadenie pre stranu, tvorbu programu a zápal pre liberálno-pravicové hodnoty," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Hejteri sa utrhli z reťaze, na sociálnej sieti komentovali aj Kanuščákovu výšku. Zdroj: facebook J.K.

Ten zároveň zverejnil spoločnú fotku s Kanuščákom a rovnako tak urobili aj správcovia sociálnych sietí Slobody a Solidarity. A práve tento krok spustil hotovú lavínu komentárov. Viaceré z nich boli pozitívne, vychvaľovali Kanuščákovu odbornosť a doterajší politický boj či angažovanosť. Žiaľ, značná časť komentárov však bola doslova pod úroveň a týkala sa politikovej vizáže a oblečenia.

Medzi drsnými pripomienkami pod jeho fotkou nechýbali výrazy ako "ďalší je*nutý východniar", "Johny Depp z AliExpressu" či "Kolotočár". Posmešky si "fanúšikovia" SaSky robili aj z jeho výšky či tesnej košele. Po istom čase to už nevydržal samotný Richard Sulík a svojho kolegu sa verejne zastal.