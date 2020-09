Igor Matovič počas prvej vlny pandémie chcel vypnúť celú krajinu. V apríli, keď počet nakazených klesal, váhal s otvorením obchodov. Ale pred dvomi týždňami, keď začali počty infikovaných nebezpečne rásť, si verejne pýtal rady od bežných ľudí. O Pandemickej komisii SR povedal, že príliš tlačí na pílu a ňou navrhnuté obmedzenia sám zmiernil. Umožnil väčší počet hostí na svadbách i podujatiach. „Vždy som hájil opatrenia, s ktorými prichádzalo konzílium. Tentokrát mám pocit, že efekt, ktorý očakávame, môže byť paradoxne opačný,“povedal 14. septembra. „Budem sa snažiť držať rozumnú mieru opatrení, aby sme strážili epidemiologickú situáciu, ale aj so zdravým rozumom zohľadňovať dopad na ekonomiku,“ tvrdil, hoci v prvej vlne rázne uprednostnil zdravie pred ekonomikou.

Zavŕšil to vyhlásením o svadbách. „Na vládu idem so zaujímavým návrhom, ktorý zásadným spôsobom zmení strašidlo 30 hostí na hostine života,“ odkázal 16. septembra. Konzílium rozhodlo o maximálnom počte 100 ľudí a premiér dodal, že mladomanželia nemusia mať počas svadby rúška. Sám ho nemal na svadbe Michala Šipoša - hoci nebol mladomanžel. Neskôr uznal, že pochybil.



Dnes opäť hrozí prísnymi opatreniami a chce veliť boju s koronavírusom. Veď aj minister zdravotníctva Marek Krajčí na sociálnej sieti napísal, že sa nám to vymklo z rúk a verí, že budú vypočutí tí, ktorí hneď žiadali tvrdšie opatrenia. K tým sa už teraz pridal i premiér: „Situácia je mimoriadne vážna a preto po troch mesiacoch preberám vedenie boja proti COVID-19 do vlastných rúk s rovnakým cieľom ako počas prvej vlny - vyhrať ho s čo najmenším dosahom na zdravie a životy nevinných ľudí,“ napísal v sobotu. „Keď som bojoval za jemnejšie pravidlá, boli polovičné počty nových prípadov. Veril som, že ľudia si budú väčšiu slobodu vážiť a budú sa správať rozumne. Evidentne sme zodpovednosť neuniesli,“ dodal.

Tieto slová viacerých nahnevali. Vicepremiérka Veronika Remišová upozornila: „Všetci sme na jednej lodi a kríza sa dá zvládnuť len spoločným úsilím.“



„Najväčším nešťastím je, že sa stratil súzvuk medzi občanmi a vládou. Útokmi na občanov sa vytvára neistota, odpor časti verejnosti, ľudia už potom nechcú veriť tomu, čo sa im prikáže,“vyhlásil Peter Pellegrini.

Pridal sa aj bratislavský župan za SaS Juraj Droba. „Netreba byť imunológom, aby sme pochopili, že ak stúpajú prípady vo svete a máme otvorené hranice, tak začnú stúpať aj u nás. Nie je namieste obviňovať občanov, že ,kašľali' na opatrenia a pokazili nám to. Áno, niektorí boli nezodpovední. To ale nie je dôvod hádzať všetkých do jedného vreca,“ tvrdí.



Matovičovo správanie kritizujú aj politológovia. „Premiér by mal ísť príkladom. A vieme, že nešiel. Keď bol na svadbe, nemal rúško. Keď sa ho na to pýtali, vedel povedať, že sa ospravedlňuje. No to isté môžu povedať aj ostatní. Akékoľvek vyjadrenia, v ktorých kritizuje iných, nie sú namieste. Z dôvodu funkcie predsedu vlády sa očakáva, že bude jeden z dominantných ľudí, ktorí budú pandémiu riešiť. To znamená, že bude zodpovedný za to, ako to ďalej pôjde. Rozhodovanie by nemalo byť založené na svojvôli, ale určite by sa mal radiť s odborníkmi, ktorí sú na to vzdelaní a ktorí majú dlhoročnú skúsenosť,“povedal politológ Radoslav Štefančík.

Jeho kolega Tomáš Koziak bol kritickejší. „Igor Matovič, vo všeobecnosti, komunikáciu nezvláda, pokiaľ je pod tlakom. Nezvláda to až tak, že je to nedôstojné pre predsedu vlády. Môže nahnevať voličov, pretože toto nie je komunikácia, na ktorú sú zvyknutí. A určite to nevrhá dobré svetlo ani na úrad predsedu vlády,“ dodal.

