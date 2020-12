Hádka medzi Matovičom a Sulíkom vznikla pre rýchlosť nákupu antigénových testov. Premiér preto vyzval ministra na odstúpenie a dokonca ho verejne nazval idiotom. Podľa ich koaličnej partnerky Veroniky Remišovej však má Slovensko vážnejšie problémy, ako hádanie sa, ako to bolo s testami. „Keď hasíte požiar, neriešite, kto mal kúpiť hadicu,“ povedala Remišová v rozhovore v relácii Braňa Závodského Naživo v Rádiu Expres.



Aj z tohto dôvodu iniciovala ešte v deň Matovičovho slovného útoku na Sulíka stretnutie, ktoré sa už tradične konalo v dome Borisa Kollára. Na stretnutie prišiel aj Igor Matovič, predseda SaS Sulík však chýbal. Kto si myslí, že ho jeho partneri naschvál obišli, mýli sa. Remišová totiž prezradila, že ho oslovila ako prvého, no, žiaľ, už mal iný nevyhnutný pracovný program. „Každý má svoju pravdu. Chápem obe strany, ale musíme všetci ťahať za jeden povraz,“ povedal po stretnutí Kollár s tým, že keďže ďalšie testy nemáme, musíme pristúpiť k lockdownu. Podľa predsedu parlamentu hádky medzi členmi vlády neprospievajú spoločnosti: „Stretli sme sa, aby sme veci upokojili. Dohodli sme sa, že partnerov nebudeme verejne komentovať. Chcem sa stretnúť aj so Sulíkom.“



Hádky v koalícii sú voda na mlyn pre opozíciu, ktorá vidí možnosť predčasných volieb. Šéf strany Hlas Peter Pellegrini (45) tvrdí, že keď si Matovič myslí, že Sulík je idiot, tak by mal čo najskôr podať prezidentke návrh na jeho odvolanie: „Vzhľadom na prejavy a stav premiéra sa však domnievame, že by mal podať demisiu spolu so Sulíkom.“ To však nechce pripustiť Remišová. Podľa nej Slovensko očakáva, aby vláda vydržala a riešila problémy spoločnosti vrátane boja s pandémiou, korupcie, očistenia polície a justície. „Za rohom čaká Fico, Pellegrini a Kotleba,“ povedala s tým, že koalícia sa nesmie rozpadnúť.