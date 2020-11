Pustil sa do svojho ministra! Premiér Igor Matovič (47) obvinil šéfa rezortu zdravotníctva z neschopnosti otvoriť všetky požadované mobilné testovacie miesta. Marek Krajčí (46) sa však bráni, že za to nemôže on.

Premiér ohlasoval spustenie mobilných odberových miest v takzvaných zelených zónach na pondelok (včera, pozn. red.) po druhom kole plošného testovania. Nie všade sa to však podarilo.

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré poveril úlohou, malo s tým problém. Matovič to považuje za zlyhanie Krajčího úradu. „Lebo armáda či ozbrojené sily sú schopné zabezpečiť 3-tisíc odberových miest a ministerstvo zdravotníctva nie je schopné zabezpečiť jednu stotinu, 30 odberových miest?”pýtal sa nahnevane v televízii JOJ v nedeľu večer. Ministerstvu odkázal, že na dokončení úlohy môže pracovať celú noc. „Vraj tie miesta sú všetky nachystané. Naozaj by som to považoval za mimoriadne zlyhanie, ak by neboli ráno k dispozícii,”dodal. A veru v pondelok ráno neboli.

Krajčí pred spustením mobilných odberných miest na sociálnej sieti priznal problém. „Súčasná legislatíva, žiaľ, neumožňuje priamo ministerstvu zdravotníctva ani jeho podriadeným organizáciám zazmluvniť dohodnutých poskytovateľov,”napísal. V pondelok ráno sa tak otvorilo dokopy 12 odberných miest a počas dňa pribúdali ďalšie.

Premiér preto otvorením mobilných testovacích jednotiek poveril aj ministra vnútra Romana Mikulca. Ten sa spojil s hasičským zborom a spoločne pripravili 25 odberných miest, ktoré budú obsluhovať práve hasiči. Tí, ako zdôraznil minister, majú častokrát zdravotnícke vzdelanie a mnohí z nich pomáhali aj počas prvej vlny.

