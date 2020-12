Celý konflikt medzi lídrami SaS a OĽaNO je už niekoľko mesiacov založený na tom istom a síce rozdielnom pohľade na boj s pandémiou koronavírusu. Najnovšie mal Matovič na Sulíka ťažké srdce preto, že stále nenakúpil nové antigénové testy, ktoré potrebujeme na pretestovanie obyvateľstva. Šéf rezortu hospodárstva argumentoval pre zmenu tým, že ak by to urobil podľa požiadaviek premiéra, bolo by to protizákonné. Na to ho Matovič túto stredu vyzval, aby do ďalšieho dňa predložil v skrátenom konaní novelu zákona o verejnom obstarávaní.

Na snímke premiér SR Igor Matovič (OĽaNO) prichádza na zasadnutie Ústredného krízového štábu 23. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann



To Sulík však neurobil a svoje vysvetlenie poskytol všetkým médiám vo štvrtok na obed. „Meniť expresne rýchlo legislatívu na požiadanie kohokoľvek, nie je možné. Legislatívny proces má svoje pravidlá upravené na národnej úrovni a v prípade pravidiel verejného obstarávania aj v európskej smernici o verejnom obstarávaní, ktorá je nadradená našim zákonom. Porušenie týchto pravidiel je v právnom štáte neprípustné a rezort hospodárstva preto nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako to žiada premiér Igor Matovič," znelo oficiálne stanovisko Richarda Sulíka. Ten zároveň pripomenul, že tento zákon navyše spadá do kompetencie podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), ktorý iba prednedávnom pripravil jeho novelizáciu.

Igor Matovič tak mal o ďalší dôvod na kritiku Sulíka a pretože sa túto informáciu dozvedel počas svojej účasti v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo priamo od samotného moderátora, z ničoho nič v éteri doslova vybuchol. „Sú mu ukradnuté životy a zdravie ľudí," poznamenal Matovič s tým, že verejne vyzval ministra hospodárstva, aby podal demisiu. „Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," dodal rozzúrený premiér.

Igor Matovič a Richard Sulík Zdroj: TASR



Pred týmto odkazom zazneli v rozhovore niekoľkokrát pravidelne sa opakujúce výčitky na adresu ministra hospodárstva, tie však boli len slabým odvarom toho, čo premiér vyslovil v závere relácie. „Mrzí ma, že máme idiota za ministra hospodárstva," šokoval Matovič.

Paradoxne ani tieto slová Richarda Sulíka nijako nerozhádzali. „Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča," odkázal minister, ktorý podľa svojich slov premiéra dokonca chápe. „Neberiem osobne výroky Igora Matoviča, pretože rozumiem extrémne zložitej situácii a unikátnej zodpovednosti, ktorej čelí. Strana SaS si zodpovedne plní všetky úlohy, ktoré jej kompetenčne prináležia a robí všetko pre to, aby zo svojho programu presadila čo najviac pre občanov. Je mi ľúto, že práve v tomto období strácame drahocenný čas, keď rozhodujú činy a nie slzy," uzavrel Sulík.



Vzniknutá situácia poriadne rozčuľuje nielen verejnosť, ale aj ostatných koaličných partnerov, ktorí sú tak vďaka škriepkam OĽaNO so SaS v neistote. „Dlhodobo je takáto situácia neúnosná a škodí nielen vláde, ale aj strane Za ľudí, ktorá plní sľuby, ktoré dala svojim voličom v oblasti boja proti korupcii a návratu spravodlivosti, ale neustále musí riešiť vnútorný konflikt v koalícii," vyhlásila predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Politológ Radoslav Štefančík zhodnotil celú situáciu pomerne ostro. „Toto už nie je na komentár politológa, ale mali by sa tým zaoberať odborníci, ktorí v práci chodia v bielych plášťoch,” poznamenal pre náš denník. Zároveň však priznal, že tento typ komunikácie je zavádzajúci aj z politologického hľadiska. „Predseda vlády môže odvolať ktoréhokoľvek svojho ministra s tým, že návrh dá do rúk prezidentky. Ak teda má záujem odvolať Richarda Sulíka, môže tak urobiť kedykoľvek,” povedal s tým, že nemusí svojho ministra na odchod vyzývať. „Opäť je táto jeho hra neúprimná a ani to nemyslí vážne. Znovu je len pod tlakom svojich emocionálnych poryvov, ktoré sú kontraproduktívne a v danej situácii aj nezodpovedné,” uzavrel.

