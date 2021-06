Remišová pred rokovaním vlády povedala, že je otvorená diskusii. "Absolútne nie je na mieste, aby strany napríklad ako my mali stranícke konflikty," povedala. "Ja som túto vojnu nezačala, ešte som kolegov vyzývala, aby sme pracovali pre ľudí. Za to, za čo nás ľudia platia," dodala. Podľa nej jej stranícka kolegyňa Kolíková intriguje. "Platia ich (politikov, pozn. red.) za to, aby sa neškriepili a nerobili intrigy," odkazuje.

Tomáš Lehotský (Za ľudí) už zrejme nebude podpredsedom Národnej rady (NR) SR. Jeho nomináciu na tento post stiahla vicepremérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Remišová pred stredajším rokovaním vlády uviedla, že o tom už informovala aj koaličných partnerov. K stiahnutiu nominácie došlo po viacerých nezhodách v strane a potom, ako skupina okolo ministerky spravodlivosti a podpredsedníčky strany Za ľudí Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru Remišovej.

Po včerajšom predsedníctve niektorí členovia vytvorili v strane frakciu, do ktorej patrí aj Lehotský. Frakcia v strane podľa Remišovej znamená v politickej histórii štiepenie strany. "Nemá zmysel niekoho, kto odchádza, nominovať za podpredsedu parlamentu," poznamenala Remišová s tým, že ak je niekto na odchode a rozbíja stranu, nemôže byť nominovaný na najvyššiu ústavnú funkciu, ktorú strana má.

Remišová znova pripomenula, že je otvorená diskusii v strane a chce v nej jednotu a zmier. "Myslím si, že nie je momentálne namieste, aby sa strana ako my venovala straníckym bojom o predsednícku stoličku," uviedla. Vicepremiérka zároveň tvrdí, že vojna, ktorú vyvolala Kolíková, je pre stranu zničujúca.

Kolíková to však vidí inak a hovorí, že Remišová robí úplný opak toho, aby nastolila mier v strane. "Čo sa týka Tomáša Lehotského, tak sa na tom zhodol jednotne zhodol poslanecký klub a k dnešnému dňu takéto stanovisko nezmenil. A nevidím dôvod aby bol stiahnutý návrh a dokonca ani nie je," hovorí Kolíková. Podľa nej je pre koalíciu dôležité aby mala dostatok poslancov.

Lehotského už raz plénum NR SR za podpredsedu snemovne nezvolilo. V piatok 28. mája mu chýbal jeden hlas na zvolenie do funkcie. Podpredseda strany Juraj Šeliga hovoril o porušení koaličnej dohody. Kolíková to zas považovala za dôkaz, že v koalícii zrejme niečo nefunguje. Obaja hovorili o jeho opätovnej nominácii na júnovej schôdzi.

Na otázku, či si miesto líderky strany udrží, neodpovedala. Konflikty v Za ľudí vnímajú aj koaliční partneri, napríklad minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina. Ten iba zopakoval slová svojho straníckeho šéfa Borisa Kollára a obaja tvrdia, že sa do konfliktu v strane nebudú miešať.

Premiér Eduard Heger zase verí, že je všetko v poriadku a konflikt v Za ľudí sa vyrieši. Podľa jeho slov mali na tomto spore veľký podiel aj novinári. "Ich spor by nemal ohroziť koalíciu," povedal. Na otázku odchodu až šiestich členov strany odpovedal, že treba myslieť pozitívne. "Všetci ľudia v našej koalícii chcú robiť dobré veci pre Slovensko," dodal. Na otázku, či počíta, že by sa zo štvorkoalície mohla stať päťkoalícia, odpovedal, že "sú to scenáre, ktoré vy (novinári, pozn. red.) vyrábate".

"Takýto scenár nie je reálny a nemám obavy. Takže sa teším na spoluprácu aj s nimi, so stranou Za ľudí. Nebojím sa, myslím si, že sú to normálne veci. A koalícia je pevná, nie je to tragédia. Sme v demokratickej spoločnosti a nebojme sa diskusie," dodal.

Minister hospodárstva Richard Sulík hovorí, že je predčasné hovoriť či situácia v strane Za ľudí ohrozí koalíciu. "Takáto situácia sa stáva aj v najlepších rodinách," komentuje. "Spravím všetko preto, aby koalícia fungovala ďalej," dodal. Podľa jeho slov je o poznanie lepšie ako vedie Heger koalíciu a preto by určite neodchádzal ani celá SaS ak by sa konflikt v strane Za ľudí nevyriešil. "Je to primárne vnútrostranícky problém a tak sa k tomu budeme stavať," hovorí.