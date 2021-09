Na slovenskú verejnosť už istý čas nepriaznivo vplýva tzv. vojna policajtov. Ide o zamotanú a nepriehľadnú situáciu v bezpečnostných zložkách, kde sú priam na dennom poriadku útoky a protiútoky medzi jednotlivými skupinami. Naposledy to vygradovalo zadržaním elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorých obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a vzali do väzby.

Mimoriadne vážnu situáciu v bezpečnostných zložkách potvrdzuje aj prieskum Slovenskej advokátskej komory (SAK). V nej odborníci zisťovali, akú skúsenosť majú obhajcovia s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Výsledky doslova šokovali! Až 72 percent opýtaných advokátov vyhlásilo, že nátlak zo strany polície je bežnou praxou u NAKA! Obhajcovia sa vo veľkej miere stretli aj s tým, že ich klientom boli ponúkané určité výhody (napr. vylúčenie na samostatné konanie, prepustenie z väzby a iné), ak poskytnú výpoveď, ktorá bude usvedčujúcim dôkazom proti inej osobe. Advokáti sa dokonca stretli aj s nátlakom, aby ukončili obhajobu klienta alebo s nátlakom na klienta, aby ukončil spoluprácu s advokátom.

Tento chaos a neporiadok má za úlohu „vyčistiť“ nová odborná pracovná skupina, o ktorej po zasadnutí bezpečnostnej rady štátu informoval vo štvrtok predseda vlády Eduard Heger. Skupina je vraj reakciou na „mimoriadne znepokojujúci" vývoj v orgánoch činných v trestnom konaní a jej úlohou bude obnova dôvery v právny štát. Napriek tomu, že nás zaujímali bližšie podrobnosti o novej pracovnej skupine, Úrad vlády nám len stručne odpísal, že „základný rámec pracovnej skupiny premiér Heger predstavil na tlačovej konferencii“. Tam sa však verejnosť dozvedela len toľko, že skupina má pripraviť návrhy zmien pre zlepšenie fungovania súdov, prokuratúry i polície. „Z orgánov činných v trestnom konaní musíme vypudiť mafiu,“ vyhlásil v tejto súvislosti Heger.

Ako to v ostatnom čase už býva, na poslednú chvíľu opäť zamiešal kartami Boris Kollár. Premiér totiž na štvrtkovej tlačovej konferencii tvrdil, že na iniciatíve vzniku pracovnej skupiny majú zhodu v celej koalícii. Deň potom sa však pred kamery postavil rozhorčený líder Sme rodina, ktorý uviedol, že jeho hnutie nebude súčasťou avizovanej pracovnej skupiny. Kollár zdôraznil, že nebude podporovať, aby popri Ficovej mafii, ktorá ukradla štát a sprivatizovala spravodlivosť, vznikla druhá tzv. Čurillovska mafia, ktorá bude robiť to isté a bude zneužívať zákon. Rozpory medzi stranami mohlo naznačovať aj to, že Kollár sa na spoločnej tlačovej konferencii lídrov koaličných strán vo štvrtok neobjavil a namiesto neho prišiel Milan Krajniak. Ten však evidentne so vznikom skupiny súhlasil.

