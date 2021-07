Šok, alebo dlhoočakávaný krok? Hnutie Republika, ktoré založili odídenci z Kotlebovej ĽSNS, našli spoločnú reč so Smerom! Predseda hnutia Milan Uhrík sa postaral o poriadny rozruch, keď na sociálnej sieti víťazoslávne informoval o tom, že sa im so Smerom podarilo prekonať drobné rozdiely a dohodli sa na spoločnom masovom proteste, ktorý plánujú zorganizovať 1. septembra v Košiciach.

Uhrík teraz burcuje ľudí k tomu, aby spoločne zatlačili na Ústavný súd v Košiciach, ktorý ako jediný vraj môže vládu zastaviť. Podľa jeho slov už nemá zmysel ďalej protestovať pred Prezidentským palácom či Úradom vlády, kde “na ľudí a ich vôľu kašlú”, napísal na sociálnej sieti. Uhrík verí, že sa k ich spoločnej iniciatíve pridajú aj ostatné opozičné strany a ďalší občania.

A to ešte len pred pár dňami kolovala na sociálnej sieti fotografia Ľuboša Blahu (Smer-SD) z protestu pred Národnou radou SR, kde dojímavo chytá za plecia predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu ako najlepšieho priateľa. Už táto fotografia mohla naznačovať, že v zákulisí sa niečo deje, ale Blaha sa vtedy proti takýmto rečiam rázne ohradil. Tvrdil, že to si len média vymýšľajú dôkazy o tom, ako sa "agresívny komunista spolčil s agresívnym fašistom".

Pritom podľa neho išlo len o úplne nevinnú vec. Blaha na sociál nej sieti vysvetľoval, že sa len rozprával s ľudmi, podával si s nimi ruky, a ako tak šiel, zazrel poslanca Kotlebu. Ten niečo na neho volal, a keďže ho Blaha pre hluk nepočul, podišiel bližšie, chytil ho za plece, že čo sa to pýta.

O strane Smer-SD sa mimochodom už viackrát šepkalo, že sa chce spolčiť s Kotlebovcami. Napríklad aj po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej kolovali správy, že sa v záujme udržania moci uchádza o podporu ĽSNS, ktorá mala byť zárukou pre záchranu Ficovej vlády. Strana to vtedy rázne poprela a hovorila o lži šírenej médiami. Teraz sa zdá, že Smer si predsa len našiel spoločnú reč s ĽSNS, aj keď v tomto prípade ide o bývalých členov Kotlebovej strany.

Koaliční poslanci aj mimoparlamentná SNS kritizujú dohodu Smeru a Uhríkovej Republiky. “Topiaci sa aj fašistickej slamky chytá”, napísal na margo udalostí podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. “Toľko sme z úst Roberta Fica počúvali o hrádzi proti extrémizmu. Toľko sme počúvali o tom, že rozhodnutia Ústavného súdu treba rešpektovať… Ale boli to len prázdne reči,” tvrdí Šeliga.

K novému spojenectvu sa vyjadril aj popredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý to na sociálnej sieti okomentoval slovami: “Gratulujem Robertovi Ficovi k úspešnému dobudovaniu hrádze proti extrémizmu”, a pridal dve srdiečka, jedno červené a druhé hnedé, ktorou sa častokrát označujú názory či vyjadrenia politikov a podporovateľov strán pod vedením Kotlebu a Uhríka.

Roman Foltin (SaS) na sociálnej sieti dohodu Smeru s bývalými kotlebovcami okomentoval slovami, že “naša demokracia sa rúti do záhuby”. Podľa poslanca Robertovi Ficovi ide “len o získanie moci a neštíti sa pri tom spojiť aj s diablom. Je to vrchol cynizmu a manipulácie,” tvrdí. “Ľavicový Smer, ktorý sa hlási k antifašizmu a SNP, sa spája s odídencami od Kotlebu, ktorí sa hlásia k Hitlerovi a pravicovému extrémizmu. To tu už naozaj nikto nič negarantuje?,” napísal.

Líder SNS Andrej Danko považuje iniciovanie demonštrácie Smerom-SD za chybu. Protest podľa neho nebude úspešný, ak ho budú organizovať politici, a vyzval k tomu odborové zväzy. Tvrdí, že ak má byť úspešný, musí byť celoslovenský, má ochromiť dopravu, štátnu správu a majú sa pridať štátni zamestnanci a iné zložky.