Banky verejne vyhlásili, že nebudú rokovať s jednotlivými politickými stranami o hypotékach. Pritom samotné banky potvrdzujú, že v krátkom období sa približne 400-tisíc ľuďom môžu splátky hypoték až zdvojnásobiť. Ak máte napríklad splátku 300 eur mesačne, hrozí, že budete platiť 500 alebo aj 600 eur, upozornil Smer.

Predseda Smeru-SD Robert Fico v tejto súvislosti nešetril kritikou na adresu bankárov. "Honorability, spektability, magnificencie z bánk v zlatých Mercedesoch a s desaťtisícovými platmi arogantne oznamujú, že nemienia o tom rokovať, lebo vedia, že ich budeme nútiť, aby zo svojich gigantických ziskov boli solidárni, " uviedol šéf Smeru. Pripomenul, že jeho vláda pred rokmi banky donútila, aby prispievali na splátky hypoték spolu so štátom, aby si mladí ľudia mohli dovoliť naďalej bývať vo svojom.

Podľa Fica štátna bonifikácia úrokov sa musí po voľbách okamžite vrátiť, lebo inak príde mnoho ľudí o byty. "Páni bankári, máte obrovské zisky. Tento rok to bude viac ako miliarda. Heger s Matovičom a Kollárom vám zrušili bankový odvod zavedený Smerom a ešte aj arogantne zdvíhate poplatky a kašlete na to, že veľa ľudí bude mať existenčný problém zaplatiť o 200 alebo 300 eur vyššiu mesačnú splátku hypotéky," pokračoval šéf Smeru. "Ste nenažratí, spoliehate sa, že ľudia, aby neprišli o byt, si budú kupovať menej potravín, oblečenia, nebudú cestovať. A je vám to úplne jedno a bezcitne oznamujete ľuďom, že pomoc majú hľadať len na konci svojho vlastného ramena," adresoval bankám mimoriadne ostré slová Fico.

Fico tiež kritizoval, že banky vo svojom oficiálnom stanovisku píšu, že zvyšovanie splátok hypoték nemá taký negatívny vplyv ako zdražovanie. "To, čo dnes prejavili banky nás utvrdzuje v presvedčení, že netreba mať s nimi zľutovanie, teším sa, ako budete, milí bankári, klopať na dvere, keď vám navrhneme dvakrát vyšší bankový odvod, aby sa ľuďom vôbec nezvýšili splátky hypoték. A želám vám, aby ste sa s tými ziskami zadrhli," uzavrel šéf Smeru. Celú reakciu Fica si pozrite VO VIDEU: