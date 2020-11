Špičkový vinársky odborník navštívil vinárstvo Naše Vinohrady ×

Frank Smulders MW (Master of Wine) patrí k najvplyvnejším osobnostiam medzinárodného sveta vína, je členom elitnej skupiny Institute of Masters of Wine (IMW), pôsobí ako vinársky konzultant, kritik a hodnotiteľ, obchodný poradca, je lektorom WSET (Wine and Spirit Education Trust).