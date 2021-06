Spevák a kontroverzný politik Martin Jakubec opäť rozzúril Slovákov. Tento krát vulgárne urážal rómsku komunitu. Ale vraj sa dostal do problémov, lebo za svoje tvrdé slova bude čeliť trestnému oznámeniu.

Skupina poslancov NR SR za hnutie OĽANO sa rozhodla podať trestné oznámenie na Martina Jakubca kvôli jeho videu, ktoré je plné nenávistných prejavov a nedôstojných urážok voči rómskej komunite na Slovensku. Kontroverzne video, ktoré má názov "Osadníci zdierajú krajinu", spevák šlágrov Jakubec zverejnil na viacerých sociálnych sieťach. Počas nahrávky opakovane naznačuje, že občania rómskej národnosti zneužívajú sociálny systém štátu a kritizuje finančné dávky pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš vyjadril znechutenie nad obsahom tohto príspevku. „Video je plné nenávistných prejavov, zavádzania a informácií, ktoré nie sú pravdivé,“ povedal. Vyjadrenia speváka sú podľa Šipoša v priamom rozpore s trestným zákonom. „Martin Jakubec sa očividne dopustil verejného hanobenia národa, rasy a presvedčenia, o čom hovorí náš Trestný zákon. Z tohto dôvodu sme sa s kolegami poslancami NR SR rozhodli podať na jeho osobu trestné oznámenie,“ uviedol Šipoš.

Video je zároveň plné rasistických a nedôstojných narážok, ktoré sú podľa poslanca za OĽANO Petra Polláka ml. úplne cez čiaru: „Odkazovať rómskej komunite, aby „žrala potkanov“, alebo hroziť spálením ich chatrčí je úplne mimo základov akejkoľvek dôstojnej komunikácie v demokratickej spoločnosti. Takéto správanie nemôžeme tolerovať a privierať nad ním oči,“ vyjadril sa Pollák. Podobné vyjadrenia sú cestou k ďalšiemu odcudzovaniu rómskej komunity a k prehlbovaniu nenávisti voči nej, hovorí poslanec. Preto nie je prípustné, aby sa podobné vyjadrenia nechali bez odozvy: „Rómska komunita je na Slovensku roky stereotypne vykresľovaná ako tá najhoršia. Koluje o nej veľa nepravdivých informácií, ktoré potom spôsobujú negatívnu mienku na celú rómsku komunitu a zároveň rozdeľujú spoločnosť,“ dodáva Pollák. Zároveň pripomenul, že „žijeme v demokratickej spoločnosti. Človek môže povedať, čo chce, ale ak tým poruší zákon, bude musieť znášať následky.“

Samotný Jakubec vo vyjadrení pre náš denník povedal, že za každým svojim slovom vo videu stojí. Tiež odmietol akékoľvek porušenie trestného zákona a obvinenia v šírení nenávisti a hanobení rasy. "Považujem toto oznámenie zo strany OĽANO za účelové zneužitie tejto témy na dosahovanie svojich prepadajúcich preferencií," povedal. Dodal tiež, že toto trestné oznámenie preňho vôbec nie je prvé a považuje ho za bezdôvodné. "Pokiaľ nebudú preukázané príznaky hanobenia rasy, tak to trestné oznámenie je bezpredmetné," zhrnul Jakubec. Opakovane povedal, že obsah videa nikoho neuráža a iba "otvára tému" zneužívania sociálneho systému na Slovensku.

Pritom netreba zabudnúť na to, že spevák si iba pred pár mesiacmi založil finančnú zbierku a od dôchodcov drankal peniaze na to, aby mohol vydať nové CD, alebo natočiť reláciu. Po tom, ako za to zlízolk kopu kritiky nahral video, v ktorom sľúbil, že prestane spievať, ak vyzbiera od Slovákov 12 miliónov eur.