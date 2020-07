Policajná akcia „búrka“ mohla mať pre zadržaných sudcov dramatické následky. Už bývalá sudkyňa Monika Jankovská (49) sa vraj rozhodla vypovedať nielen o obžalovanom Marianovi Kočnerovi (57), ako aj o korupcii na najvyšších miestach! Dozorujúca prokurátorka prípadu jej však mala pri rozbehu začať hádzať polená pod nohy. Prokuratúra to rázne odmieta!

Jankovská vraj chcela objasniť kauzu zmeniek TV Markíza a aj komunikáciu v Threeme z Kočnerovho telefónu. Podľa topky.sk mala z väzenia napísať list priamo riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi (42), v ktorom ho žiadala, aby za ňou prišiel. „Jankovská ponúkla aj dôkazy a informácie o trestnej činnosti jedného z najväčších oligarchov Slovenska a minimálne jedného bývalého ministra,“ tvrdí investigatívny novinár Ivan Mego s tým, že za mrežami mohli skončiť mnohé vplyvné osoby z politiky.

Monika Jankovská pred Špecializovaným trestným súdov Banskej Bystrici. Zdroj: Karol Farkaš



Zurian ešte pred návštevou Jankovskej vraj zašiel za dozorujúcou prokurátorkou prípadu Valériou Simonovou, ktorá mu však mala rozhovor s obvinenou zatrhnúť. Špeciálna prokuratúra však tvrdí, že to nie je pravda: „Prokurátor v priebehu vyšetrovania nemá oprávnenie znemožniť obvinenému vypovedať. Nie je pravdou, že by sa prokurátorka stretla so Zurianom a znemožnila výsluch M. J.“ Prokurátorka však naznačila, že Jankovskú predvolali na výsluch pred vyšetrovateľa na základe listu, ktorý poslala Zurianovi, v ktorom však nemali byť žiadne konkrétnosti. Bývalá sudkyňa mala dokonca dostať šancu vypovedať, čo však mala napokon odmietnuť. Zurian na naše otázky neodpovedal.



Jankovskej obhajcovi Petrovi Erdősovi (40) sa na postupe prokurátorky nepozdáva niečo iné. Tá totiž jeho klientke skutok prekvalifikovala a teraz jej hrozí vyšší trest. „Skutok bol prekvalifikovaný na súbeh trestných činov, a to zločin prijímania úplatku a zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa s trestnou sadzbou 10 až 20 rokov,“ povedal Erdős s tým, že postup prokurátorky je podľa neho nezákonný, pretože od rozhodnutia o nižšej sadzbe sa v prípade nič nezmenilo. Advokát bývalej štátnej tajomníčky poukázal aj na to, že k zmene právnej kvalifikácie došlo až po tom, ako jeho klientka podala žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. O tej bude súd rozhodovať 5. augusta.





Sklenka je na slobode

Na korupciu v súdnictve poukázal bývalý sudca Vladimír Sklenka (44), ktorý nielenže nie je vo vyšetrovacej väzbe, ale aj samotné vznesenie obvinenia bolo voči nemu odložené. Naopak, Jankovská, ktorá vraj chcela začať spolupracovať, má dokonca sprísnenú kvalifikáciu trestného činu.