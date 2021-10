Anna Záborska bola začiatkom septembra vymenovaná do funkcie splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Už deň na to dostala prvú žiadosť o pomoc, ktorú jej zaslal zakladateľ satirickej cirkvi Svedkovia liehovovi Archanjel Gabrilej, vlastným menom Gabriel Žifčák. "Pomôžte zabrániť neprávosti páchanej na našich veriacich a zabojujte aj za našu náboženskú slobodu a presvedčenie. Svedkovia Liehovovi sú cirkvou naozaj početnou a na sociálnych sieťach sa k nám hlási približne 120 000 ľudí," informoval Záborskú v otvorenom liste s tým, aby novej cirkvi pomohla prejsť procesom registrácie na ministerstve kultúry.

Reakcia splnomocnenkyne na list bola tvrdá, prezradil Žifčák v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ. "Pani Záborská reagovala, že sme sodomisti, že s nami nebude komunikovať," uviedol s tým, že jeho cirkev za svoje práva bude bojovať. Ak nedostanú podporu splnomocnenkyne na ochranu slobody vierovyznania, sú pripravení podať návrh na jej odvolanie z funkcie. Podporu Svedkom sľúbil poslanec Národnej rady za SaS Miroslav Žiak.

Účastníci tohto sporu o vierovyznanie sa najnovšie nečakane stretli pri natáčaní nového dielu seriálu RTVS Pumpa. Aj keď si komik Žifčák a poslankyňa Záborská podali ruky, k mieru však nedošlo. Splnomocnenkyňa pre ochranu viery považuje postup Svedkov za zosmiešňovanie a kritizuje otvorený list. "Obsah toho listu proste nezodpovedá agende a štatútu tejto otázky. To by bolo pomýlenie ľudí, že či sa má ten splnomocnenec venovať takýmto otázkam. Pretože ak by som ako splnomocnenec odpovedala jemu, tak to zajtra môže mať haldu otvorených listov, že kto si čo chce založiť, aby som mu v tom pomohla alebo poradila," uviedla v rozhovore pre náš denník. Podľa Žifčáka, jeho cieľom je vrátiť do kultúry peniaze, ktoré rezort každý rok udeľuje cirkvi. "Keďže cirkvi berú peniaze z ministerstva kultúry, pretože patria pod jeho rozpočet, to znamená že každý rok ukradnú 56 miliónov eur, ktoré sa nepoužijú na kultúru, ale na cirkvi," hovorí.

Splnomocnenkyňa Záborská však myslí vo veľkom a v novej funkcii plánuje zastupovať slobodu viery na medzinárodnej úrovni. "Ako príklad poviem ženy, ktoré sú ako vojnová korisť znásilňovane a odvážané do zajatia. Tak rozhodne, že je to téma, ktorej sa chcem venovať. A nie sú to len veriace ženy, sú to aj neveriace ženy. Pretože v tých radikálnych moslimských krajinách je aj to, že mnohí zomrú, pretože nevyznávajú žiadne náboženstvo. Aj tých chcem zastupovať," prehovorila o svojej budúcej agende Záborská. Nečakane však uviedla, že je pripravená sa stretnúť aj s predstaviteľmi Svedkov liehovových, ale nie v rámci novej funkcie. "Ako poslankyňa Národnej rady, keď ma požiada o stretnutie s tou svojou témou, vôbec nemám problém sa s nim stretnúť. Ale rozhodne nie ako splnomocnenec," odkázala Záborská.

Vláda vytvorila nový post vládneho splnomocnenca na základe svojho programového vyhlásenia, v ktorom uviedla, že si uvedomuje rastúcu závažnosť problému porušovania slobody myslenia, svedomia a náboženstva vo svete. V rámci svojej pôsobnosti splnomocnenec pracuje na systémových opatreniach s cieľom ochrany posilnenia slobody vierovyznania alebo presvedčenia a buduje osvetu na Slovensku. Úrad splnomocnenca začne fungovať od 1. januára 2022.

