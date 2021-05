Vysokú funkcionárku na ministerstve spravodlivosti zadržali vlani v marci. Obvinená bola na základe výpovede kajúcnika a sudcu Vladimíra Sklenku (44). Na krku má obvinenie v kauzách Búrka a Víchrica. Najvyšší súd v marci tohto roka rozhodol o jej prepustení na slobodu. No vzápätí, ako vyšla z trenčianskej Nemocnice pre obvinených a odsúdených, bola opäť zadržaná pre kauzu trenčianskeho baru Fatima.

Už dávnejšie sa pritom jej advokát Peter Erdös sťažoval, že v prípade jeho klientky sa nekoná, hoci jej bola nariadená prísna kolúzna väzba. „Keď uplynulo asi šesť mesiacov a bolo prvé predlžovanie lehoty väzby, povedal som úplne jednoduchú štatistiku. Zo 130 pracovných dní sa asi 100 dní nevykonal žiadny vyšetrovací úkon,“ upozornil Erdös. Zdá sa však, že v prípade obvinenej bývalej štátnej tajomníčky sa pohli ľady a po upozornení aj od samotného sudcu sa začalo konať.

„Podali sme žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, a to z dôvodu, že ak aj existovalo podozrenie z určitého možného kolúzneho konania u mojej klientky, tak dokazovanie opätovne výrazne pokročilo a nič sa nepreukázalo. V súčasnosti, od opätovného zadržania mojej klientky až do dnešného dňa, bolo vykonaných už 20 výsluchov. Nemôžeme teda povedať, že by sa v tejto veci nekonalo,“ uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ advokát. Prečo došlo k náhlej zmene, nevie posúdiť. V každom prípade tvrdí dlhodobo to isté – že pri osobách, ktoré sú vo väzbe, hovorí Trestný poriadok jasne, že treba konať urýchlene a prednostne.

Advokát Moniky Jankovskej Peter Erdős prehovoril o posune v prípade jeho klientky. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Jankovská aj verejnosť by sa mohli dočkať v blízkom čase aj ukončenia vyšetrovania. „V čase rozhodovania na Krajskom súde Trnava o vzatí do väzby mojej klientky bolo avizované, že vyšetrovateľ chce vyšetrovanie ukončiť v zmysle plánu vyšetrovania do dvoch mesiacov, t. j. do 15. mája,“ ozrejmil advokát.

Podľa neho je pritom tak dlho trvajúca kolúzna väzba nemysliteľná. „Vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý ju prepustil z väzby na slobodu a nahradil jej väzbu, s tým že prijal peňažnú záruku vo výške 100-tisíc eur a uložil iné primerané povinnosti, elektronický náramok, 24-hodinový monitoring, povinnosť zdržiavať sa v byte, by boli akékoľvek prípadné kolúzne aktivity absolútne znemožnené,“ upozornil Erdös. Uvedené skutočnosti uviedol aj v žiadosti o prepustenie z väzby. Vysvetlil, že už pri prvotných výsluchoch od septembra 2020 až do marca tohto roka sa nepreukázalo akékoľvek kolúzne konanie, a to ani pokus, ani podozrenie. „V tejto situácii, jednak po zdravotnej stránke a zároveň vzhľadom na to všetko, ako dlho je vo väzbe, s prihliadnutím na všetky obmedzenia a povinnosti, ktoré jej boli uložené Najvyšším súdom SR, peňažnú záruku, akékoľvek kolúzne aktivity považujem za sci-fi,“ uzavrel Erdös.

Jankovskej zdravotný stav je naďalej zlý

Bývalá štátna tajomníčka je stále v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Ako povedal jej obhajca, jej zdravotný stav je zlý. „Vyžaduje si neustálu ústavnú zdravotnú starostlivosť. Užíva lieky v rámci svojho liečenia,“ povedal Peter Erdös. Jankovská pritom nebola v dobrom zdravotnom stave už počas prepúšťania z väzby na slobodu, keďže nemocnicu opúšťala z psychiatrického oddelenia. „To, čo sa jej stalo, ešte výraznejšie zhoršilo jej zdravotný stav,“ vysvetlil advokát. Navštevovať ju pritom nemôže nikto okrem jej obhajcu. „Návštevy iných osôb, mimo obhajcu, stále nie sú z dôvodu pandémie umožnené,“ uzavrel Erdös.

FOTO ZO ŽIVOTA JANKOVSKEJ NÁJDETE V GALÉRII