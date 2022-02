ŠOKUJÚCI výsledok volebného prieskumu: Pellegrini tentoraz nevedie, AHA, kto ho PREDBEHOL!

Volebný prieskum uskutočnila agentúra Median SK na vzorke 1006 respondentov. Zber dát sa konal od 27. januára do 1. februára. V ankete sa viac ako 70 percent respondentov vyslovilo, že by voliť išlo, naopak, 28 percent by sa na voľbách určite alebo skôr nezúčastnilo.