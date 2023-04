Najnovší prieskum od agentúry Median poriadne prekvapil. Okrem dôveryhodnosti politikov sa totiž zameral aj na to, ako Slováci vnímajú USA a Rusko!

Najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi politikov má prezidentka Zuzana Čaputová (49). Dôveruje jej 41 percent opýtaných, nedôveruje 48. Najmenšiu dôveru získal predseda SNS Andrej Danko, a to sedem percent. Nedôveruje mu 57 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Median, ktorý vykonali od 6. marca do 2. apríla na vzorke 1 057 respondentov.

Lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu vyjadrilo dôveru 29 percent a nedôveru 59 percent respondentov. Nasleduje predseda Smeru-SD Robert Fico s dôverou 26 percent a nedôverou 62 percent. Dočasne poverený premiér a predseda Demokratov Eduard Heger získal dôveru 22 percent opýtaných a nedôveru 65 percent. Predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár má dôveru 21 percent a nedôveru 66 percent.

Predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi dôveruje 17 a nedôveruje 62 percent. Predseda KDH Milan Majerský má dôveru 17 a nedôveru 55 percent opýtaných. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka má dôveru 12 a nedôveru 56 percent. Šéf SaS Richard Sulík získal dôveru 12 percent a nedôveru 75 percent. Predsedovi OĽANO Igorovi Matovičovi dôveruje desať percent opýtaných, nedôveruje mu 76 percent.

Dôveru desiatich percent opýtaných má aj predseda ĽSNS Marian Kotleba, nedôveru mu vyjadrilo 73 percent respondentov. Líder Aliancie Krisztián Forró má dôveru ôsmich percent a nedôveru 52 percent. Najviac respondentov nepoznalo Forróa, až 27 percent. Za ním nasledujú Šimečka (19), Majerský (16), Uhrík (desať), Danko (štyri) a Kotleba (tri). Ostatných nepoznalo po jednom percente opýtaných.

Prieskum sa zameral aj na vnímanie USA a Ruska. Výsledok tejto časti prieskumu nájdete v galérii!

Čo sa týka národnej úrovne a dôveryhodnosti jednotlivých zložiek štátu či inštitúcií, najvyššiu dôveru získala armáda (50 percent). Nasledujú samosprávy (46 percent), úrad prezidentky (42 percent), polícia (40 percent), súdy (28 percent), vláda SR (18 percent) a parlament (17 percent).