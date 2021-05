To nie je kolotoč ale centrifúga! Českí ministri zdravotníctva sa od začiatku pandémie menia „rýchlosťou svetla”. Od vlaňajšieho septembra sa vedenia rezortu ujme v poradí už piaty minister. Paradoxne sa ním stane Adam Vojtěch (34), ktorý na tento post so slovami, že si siahol na dno psychických i fyzických síl, sám pred niekoľkými mesiacmi rezignoval!

Pandémia koronavírusu v Čechách pomlela už štvrtého ministra. Ešte v roku 2017 sa problematického rezortu ujal právnik ale aj niekdajší spevák a hudobný skladateľ Adam Vojtěch, ktorý však po náročnom boji dobrovoľne zložil zbrane. „Nechcel som opúšťať loď na rozbúrenom oceáne, pretože sa mi zdalo, žeby to nebolo úplne vhodné, ale faktom je, že človek si siahol na dno fyzických a psychických síl,” konštatoval neskôr v relácii Českej televízie.

Ani nie po roku „rekreácie” ho však čaká reparát. „Prijal som ponuku pána premiéra vrátiť sa do konca volebného obdobia na ministerstvo. Idem do toho s obrovskou pokorou a rešpektom ako pred 3 rokmi. Prial by som si situáciu upokojiť a zamerať sa nielen na doriešenie covidu, ale aj dotiahnuť zákony, ktoré sú pre pacientov dôležité,” napísal na sociálnej sieti Vojtěch.

Po jeho prvom odchode vkladali Česi veľké nádeje v boji s COVID-19 do vojenského lekára a vedeckého pracovníka Romana Prymulu (57). Ten sa však na ministerstve ohrial sotva mesiac. Z úradu sa musel porúčať po tom, čo ho vo večerných hodinách prichytili v reštaurácii na pražskom Vyšehrade. Celkom paradoxne mal byť v tom čase podnik uzavretý na základe jeho vlastných nariadení. „Pravidlá platia bez pardonu pre všetkých. Pán minister Prymula a pán Faltýnek musia vysvetliť, čo hľadali uprostred núdzového stavu v reštaurácii, ktorá má byť zatvorená. Navyše ignorovať nosenie rúška je absolútny výsmech občanom našej republiky, je to jednoznačne neospravedlniteľné zlyhanie,” rozhorčil sa v tom čase český vicepremiér Jan Hamáček.

Opraty vedenia následne uchopil lekár a vysokoškolský pedagóg Jan Blatný (51). No ani tento muž na čele rezortu nezotrval dlhšie ako niekoľko mesiacov. Odvolaný bol priamo prezidentom Milošom Zemanom (76), ktorý tak učinil na návrh premiéra Andreja Babiša (66). „Chcem vám oznámiť, že pán prezident ma dnes na žiadosť premiéra odvolal. Vidím za tým politické rozhodnutie. Sám za seba mám čisté svedomie. Pracoval som na základe odbornosti a dát,” konštatoval pri odchode Blatný. To, že by malo ísť o politické rozhodnutie však Babiš odmietol. „Dôvod nie je ten, že by som bol nespokojný s jeho prácou. Problém bol v tom, že sa rozchádzame v názore, akoby rezort zdravotníctva mal fungovať,” povedal.

ADAM VOJTĚCH, RASTISLAV MAĎAR, JARMILA RÁŽOVÁ, hygienička Zdroj: profimedia

V apríli roku 2021 sa do ministrovania pustil ďalší uznávaný český lekár a pedagóg Petr Arenberger (62). Rozhodnutie odísť však prišlo po sotva dvoch mesiacoch. Podľa Babiša končí pre tlak na rodinu. „Odôvodnil mi to tak, že celá rodina je pod tlakom. Manželka aj deti,” vyhlásil.

Mohlo by vás zaujímať: