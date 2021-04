Opozičný politik sa rozhodol prehovoriť o vianočných odmenách koaličných nominantov do štátnych funkcií až teraz. Podľa jeho slov to ale nebol zámer. „Viem, brutálne aktuálne. Ale to, že to prezentujem po troch mesiacoch je výsledkom sľubovaného otvoreného a transparentného vládnutia Igora Matoviča, kedy komunikácia s úradmi nemá byť dolovanie informácií,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Kaliňák.

Na ministerstvá vraj zaslal žiadosť s tým, že požaduje výpis všetkých vedúcich pracovníkov, ich funkciu, plat, príplatky, odmeny a iné prémie za výkon pracovnej činnosti za rok 2020. „Marek Krajčí pred svojou demisiou vo svojej pokore a skromnosti poslal svojim tajomníkom cez 7-tisíc eur. A teraz pozor. Šéfka kancelárie štátneho tajomníka získala 11-tisíc eur. A úplná topka je šéf legislatívy s krásnou odmenou 12-tisíc eur,“ tvrdí Kaliňák.

Podpredseda Smeru prezradil aj údajné odmeny na ďalších ministerstvách. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok dal vraj šéfovi svojej kancelárie po piatich mesiacoch od jeho nástupu 6,4-tisíc eur a vedúcemu ODHH oddelenia 6,35-tisíc eur. Ján Budaj bol vraj na ministerstve životného prostredia „obzvlášť štedrý“ k dvom riaditeľkám, ktoré sú vo funkcii od augusta. Podľa Kaliňáka dostala riaditeľka osobného úradu 6,65-tisíc eur a generálna riaditeľka sekcie enviromentálnych programov 7,5-tisíc eur.

