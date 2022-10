"Mikulec, Hamran a Čurilla prichytení pri falšovaní!" hovorí Šutaj Eštok hneď v úvode svojho videa, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa jeho slov nezákonnosti, ktoré za posledné dva roky napáchala menovaná trojica v mene expremiéra a lídra OĽaNO Igora Matoviča a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, má byť neúrekom.

"Isto si pamätáte, ako polícia nabehla s desiatkami kukláčov vyzbrojených samopalmi zatknúť podnikateľa Haščáka? Prvé výsledky tejto perfektnej akcie sú už tu," uviedol ďalej Šutaj Eštok. "Najprv sa štát s Minsterstvom spravodlivosti musel ospravedlniť, keďže sa zitilo, že prokurátor Repa a sudkyňa Záleská postupovali v rozpore so zákonom a my všetci sme za ich chybu museli Haščákovi zaplatiť 16 miliónov eur," ozrejmil. Teraz sa zistilo, že nešlo len o nezákonný postup! NOVÉ ŠOKUJÚCE ZISTENIA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

"Porušili tým nielen všetky pravidlá a Slovensku hrozí medzinárodná hanba, ale aj obrovská žaloba. Sám som zvedavý, koľko tieto škody za nezákonné postupy politicky motivovaných policajtov a prokurátorov bude nakoniec Slovensko platiť," hovorí Šutaj Eštok. "Budem trvať na tom, a je to v záujme nás všetkých, aby každý, kto sa na týchto aktivitách podieľal, jedného dňa čelil spravodlivosti," zdôraznil politik.

Jaroslava Haščáka, vtedajšieho spolumajiteľa spoločnosti Penta, zadržali 1. decembra 2020 počas zásahu v sídle spoločnosti v bratislavskej Petržalke. Obvinili ho z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, niekoľko týždňov bol vo väzbe. Generálna prokuratúra SR obvinenie súvisiace s kauzou Gorila koncom augusta 2021 zrušila. Ministerstvo spravodlivosti sa minulý mesiac v mene štátu Haščákovi za nezákonne vznesené obvinenie a väzobné stíhanie ospravedlnilo.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia skupiny Penta Investments.