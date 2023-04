Voľby by v marci a začiatkom apríla vyhral Smer-SD s podporou 16,2 percenta. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou 15,8 percenta a Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 9,7 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK.

VIDEO Politológ Jozef Lenč: Doprajú si poslanci trojmesačné prázdniny?

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s podporou 9,5 percenta voličov. Strana SaS by získala 7,9 percenta, hnutie OĽaNO 7,5 percenta, KDH 7,4 percenta a Republika 5,8 percenta hlasov. Zrejme najviac však prekvapuje výsledok premiérovej strany Demokrati.

VÝSLEDOK DEMOKRATOV NÁJDETE V GALÉRII

Ochotu zúčastniť sa na hypotetických parlamentných voľbách deklarovalo 61 percent opýtaných, sedem percent respondentov zase uviedlo, že sa skôr neplánuje zúčastniť, a tretina dospelej populácie celkom odmietla účasť na voľbách. Prieskum vykonali na vzorke 1 057 respondentov od 6. marca do 2. apríla.