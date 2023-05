Tridsaťštyri percent vidí pôvodcu konfliktu v Západe, ktorý podľa nich Rusko provokoval. Podľa 17 percent opýtaných spôsobila vojnu Ukrajina. Vyplýva to z výsledkov prieskumu organizácie Globsec vykonaného koncom marca na vzorke 8 000 respondentov.

Generál Macko: Aký význam má pre Rusko ostreľovanie Kyjeva?

Na výsledky pravidelného prieskumu podľa prezidenta organizácie Róberta Vassa už druhý rok vplýva vojna na Ukrajine. "Niektoré krajiny sa dokázali ešte viac zjednotiť a zahraničnopolitické postoje k Západu a k euroatlantickej integrácii sa posilnili. V iných krajinách, napríklad aj na Slovensku, sa posilnilo práve podhubie pre šírenie dezinformácií, ktoré zásadne polarizujú spoločnosť či podkopávajú dôveru v demokraciu a euroatlantickú jednotu," komentoval na piatkovej tlačovej konferencii.

Mariupol - Pohľad na interiér kuchyne v činžiaku zbombardovanom počas bojov vo východoukrajinskom meste Mariupol v Doneckej oblasti kontrolovanej Ruskom vo štvrtok 5. januára 2023. Zdroj: Alexei Alexandrov

Poskytovanie vojenskej techniky Ukrajine považuje za pomoc brániacej sa krajine 57 percent Slovákov. Až 69 percent opýtaných to považuje za provokáciu Ruska. Za pomoc utečencom z Ukrajiny sa vyslovilo 59 percent opýtaných zo Slovenska. Zároveň, 69 percent Slovákov súhlasí s tvrdením, že pomoc Ukrajincom je na úkor domácich obyvateľov.

TRAGICKÉ ZÁBERY ZO ZNIČENÝCH UKRAJINSKÝCH MIEST NÁJDETE V GALÉRII

Na základe výsledkov preto Globsec odporúča pokračovať v objasňovaní potreby pomoci Ukrajine a vymedzovaniu sa voči Rusku. Volá tiež po posilnení kritického myslenia a pripravenosti obyvateľov na krízu. Zároveň apeluje na dlhodobé opatrenia, ale aj skúmanie toho, čo si ľudia predstavujú pod pojmom demokracia. Obyvatelia by mali byť tiež zapojení do tvorby verejných politík. Posilniť by sa mala aj komunikácia tvárou v tvár. Do vecnej a faktickej komunikácie odporúčajú zapojiť príbeh a emócie, aby sa ľudia s obsahom vedeli lepšie stotožniť.

Prieskum vykonali v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Prečítajte si tiež: