Hlina pôsobil v rokoch 1998 až 2005 v Strane mladých demokratov. Neskôr ostro kritizoval vládu Roberta Fica a v roku 2012 sa do parlamentu dostal na kandidátke Matovičovho OĽANO. O ďalšie dva roky si zaregistroval stranu Občania Slovenska, aby sa už o pár mesiacov dostal do poslaneckého klubu KDH. U kresťanských demokratov sa dokonca dostal na predsednícku stoličku, no po neúspešných voľbách 2020 na pozíciu abdikoval.

„Liberáli majú slovník ako neonacisti v Drážďanoch,“ povedal o SaS Hlina v roku 2016. Medzi Richardom Sulíkom a Hlinom vzniklo napätie, ktoré sa ale napokon upokojilo. Známy je aj Hlinov spor s Matovičom. Podnikateľ v gastronómii mal ale najväčšie výhrady voči politike Roberta Fica a jeho nominantov. Drucker bol jedným z nich. V máji 2012 ho Smer dosadil na post generálneho riaditeľa Slovenskej pošty. V marci 2016 sa stal za tretej Ficovej vlády ministrom zdravotníctva a v kabinete Petra Pellegriniho zastával krátku dobu funkciu šéfa rezortu vnútra.

O to zarážejúcejšie je teraz Hlinovo spojenie s Druckerom. Pozrite si video od satirickej stránky Zomri zverejnené na sociálnej sieti, v ktorom sa Hlina poriadne drsne naváža do Druckera:

„Aj tu bude ticho, aj Počiatek, keby som sa ho pýtal, čo ide robiť s Druckerom. Drucker bude stále chodiť po Albrechte, to je tu táto luxusná reštaurácia. Večer sa bude s Penťákmi napchávať langustami a povedzte mi prečo sa Drucker napcháva langustami. A tie poštárky, ten triedič v Nitre musí predať losy za 5 eur mesačne. To je váš svet? Toto je váš svet? V tomto chceme pokračovať?,“ povedal kedysi Hlina. Dnes s Druckerom bude pokračovať on a vstupuje s ním do strany s názvom Dobrá voľba a umiernení.

Poznámka: Denník Plus JEDEN DEŇ a portál pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.

Pozrite si v galérii, ako Hlina protestuje proti vláde Smeru.