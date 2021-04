„Aj mne osobne ľudia volali, aby mi hárky s podpismi mohli doniesť, dokonca v mojej rodnej obci moja mamina preberala hárky, ktoré jej dávali ľudia,“ povedala v TASR TV Saková.

Poslankyňa si nemyslí, že by podpora, ktorú referendovej akcii popri Konfederácii odborových zväzov Slovenska a ďalších organizáciách vyjadrili politické strany Hlas-SD, Smer-SD a SNS, mohla časť voličov odradiť od účasti na hlasovaní.

„Je to občianske referendum, zber podpisov bol organizovaný na základe spätnej väzby od občanov. My sme neskúmali, kto bol koho volič a dovolím si tvrdiť, že medzi nimi bolo množstvo ľudí, ktorí volili súčasnú vládnu koalíciu,“ tvrdí Saková, podľa ktorej vláda prijíma rozhodnutia amatérsky a zlyhala aj v boji s pandémiou ochorenia COVID-19.

Na to, aby bolo referendum úspešné, sa ho musí zúčastniť viac ako polovica registrovaných voličov. „Malo by tam prísť okolo 2,3 milióna občanov. Bude na ich aktivite a vôli, aby prišli a vyjadrili svoj názor. Oni nás o to žiadali a my sme im dali technickú podporu, aby sa zozbierali hárky a referendum bolo vyhlásené. Ale už to bude na zodpovednosti každého jedného občana, či príde k urne a označí, či chce alebo nechce predčasné voľby,“ povedala.

Saková hlasovala proti prijatiu záverečnej správy kontrolnej komisie zriadenej ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) na prešetrenie okolností smrti generála Milana Lučanského v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov.

