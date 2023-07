Rezolútne stanovenie termínu pre ukončenie predaja áut so spaľovacími motormi v roku 2035 je veľká chyba a môže mať nesmierne negatívny dopad na našu ekonomiku. Na tento fakt opätovne upozornila europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS), ktorá je spravodajkyňa pre európsku legislatívu o dostupnosti kritických surovín.

Jej kritika prichádza v čase, keď Európsky dvor audítorov uviedol, že cieľ Európskej komisie v oblasti nulových emisií do roku 2035 sa nedosiahne z dôvodu nepostačujúcej výroby batérií. Podľa správy je možné tieto ciele dosiahnuť len dovážaním elektrických vozidiel alebo batérií.

Richard Sulík: Zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 je škodlivý! (máj 2023)

„Automobilový priemysel je ťahúňom slovenského hospodárstva a generuje 12% HDP. Až štvrť milióna pracovných miest u nás je viazaných na tento sektor. Je správne mať ambiciózne zelené ciele, no musíme ich dosahovať tak, aby neboli na úkor našej hospodárskej konkurencieschopnosti a živobytia ľudí,“ zdôraznila Lexmann s tým, že ako spravodajkyňa pre Akt o kritických surovinách v Zahraničnom výbore Európskeho parlamentu sa snaží zabezpečiť, aby sme včas nastúpili na cestu diverzifikácie a aby náš priemysel mal potrebné suroviny na zabezpečenie svojej výroby.

Atomobilka - ilustračný záber Zdroj: Sina Schuldt

Podľa europoslankyne v čase, keď čínske elektrické vozidlá zaplavujú náš trh, musíme zabezpečiť, aby náš priemysel zostal konkurencieschopný. Takmer 20 % nových áut registrovaných v Európskej únii v roku 2021 tvorili elektromobily, zároveň je však nutné zdôrazniť, že až 76% celosvetovej výrobnej kapacity predstavuje dovoz batérií z Číny.

zdroj: Auto BILD Zdroj: Auto BILD

Čína už pritom predbehla Japonsko ako najväčšieho svetového exportéra áut a podľa nedávnej štúdie nemeckej poisťovne Allianz by čínske dovozy elektromobilov mohli do roku 2030 stáť úniu viac ako 24 miliárd eur, pričom pre slovenskú, českú a nemeckú ekonomiku by strata mohla predstavovať 0,3 až 0,4 % HDP.