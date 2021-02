"Dovoz Sputnika V nie je otázkou dní, ale mesiacov," vyhlásila exministerka vnútra Denisa Saková z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Kritizovala tak vyjadrenia premiéra Igora Matoviča, ktorý tento týždeň tvrdil, že dohodol dovoz vakcíny do konca júna. Podľa nej by však občania mali dostať informáciu o tom, či ide o schválený, alebo experimentálny liek.

"Ja som o tom nevedel," podotkol však minister hospodárstva Richard Sulík o tom, či Matovič rokoval s ruskou stranou o dodávke dvoch miliónov kusov z Ruska. Šéf SaS povedal, že túto informáciu nemal ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Prízvukoval tiež, že rozhodnutie by nemalo byť na občanoch. Ale vakcína by mala mať odobrenie aspoň slovenskej inštitúcie - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Napriek tomu sa domnieva, že "Igor Matovič má úprimnú snahu riešiť pandémiu." Podľa Sakovej išlo však len o marketingovú kampaň. Slovensko aj ďalšie krajiny Európskej únie bojujú s nedostatkom vakcín. Podľa Sulíka by nám mohlo spoločenstvo pomôcť s dodávkou vakcín, keďže situácia je kritická.

Tiež nie je presvedčený, že Marek Krajčí zvláda svoj rezort. "Budeme to riešiť," naznačil minister s tým, že vidí meno osoby, ktorá by ho mohla nahradiť. "Viac zo mňa teraz nevypáčite," dodal Sulík. Chce sa s ním rozprávať interne, nie verejne. Ako dôvod vidí vysoký počet obetí pandémie na Slovensku a chýbajúce lieky na ochorenie COVID-19. "Máme za minulý rok najvyšší nárast úmrtí od druhej svetovej vojny. Sme najhoršia krajina v počte úmrtí na covid," podotkla Saková s tým, že vláda by mala skončiť a prezidentka by mala vymenovať vládu odborníkov. "Pán Krajčí je jedným kolieskom v tom hodinovom systéme," uzavrela.