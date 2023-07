Lepšie výsledky žatvy v porovnaní s predchádzajúcim rokom by mali vytvoriť tlak na ceny potravín a znižovanie dvojcifernej inflácie. Po stretnutí s poľnohospodármi v novozámockom regióne to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Označil za chybu, že sa slovenské poľnohospodárstvo začalo už v období jeho vlády spoliehať iba na dotačné schémy z fondov Európskej únie. "Ukázalo sa, že je to málo, že musíme mať vlastný dotačný systém. V iných krajinách existujú aj národné programy podpory poľnohospodárov, na Slovensku ide do agrorezortu smiešna suma zo štátneho rozpočtu nielen v porovnaní s krajinami, ako Francúzsko, Nemecko, Španielsko, ale aj v porovnaní s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom," zhodnotil Fico.

Strana Smer-SD chce v prípade svojej účasti vo vláde po septembrových voľbách zaviesť Národný program podpory poľnohospodárstva. "Štát bude musieť povedať, aká suma peňazí sa ročne vyčlení z rozpočtu pre poľnohospodárov a potravinárov, aby okrem dotačnej schémy z európskych peňazí mali aj dotačnú schému z národných peňazí," povedal Fico.

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (Smer-SD) počas rokovania 78. schôdze NR SR 20. decembra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Súčasná situácia si podľa slov predsedu strany vyžaduje radikálne riešenia. "V minulosti nebola takáto vysoká inflácia ani enormný nárast cien potravín, bola väčšia miera stability, preto takéto radikálne riešenia nebolo potrebné prijímať." Peniaze pre poľnohospodárov je podľa jeho slov možné ušetriť prehodnotením nákupu zbraní pre armádu.

"Armádu potrebujeme modernizovať, no v inom ako navrhovanom rozsahu. Vláda chce vynaložiť v priebehu troch rokov 340 miliónov eur na nákup úplne zbytočných amerických vrtuľníkov Viper, ktoré nepotrebujeme. Rovnako tak 200 miliónov na nákup štvorkoliek, ktoré majú prísť z USA, no vieme si ich vyrobiť aj na Slovensku, nemusíme ich sem dovážať. Tieto ušetrené peniaze sa môžu rozdeliť aj do poľnohospodárstva," skonštatoval Fico.

Podľa podpredsedu Smeru-SD Richarda Takáča bude tohtoročná úroda na Slovensku podľa odhadov vyššia o desať až 12 percent. Poľnohospodárov však ohrozujú veľké dovozy obilnín z Ukrajiny, rovnako tak ovocia a zeleniny. "Dnes sa končí obilná dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom, bude vytvorený väčší tlak z Ukrajiny na dovoz obilnín do Európy," skonštatoval.