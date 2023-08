Odbor ministerstva vnútra informoval, že o voľbu poštou zo zahraničia v septembrových parlamentných voľbách požiadalo do pondelka viac ako 53.000 Slovákov. Podľa odborníkov pritom v nastávajúcich voľbách zaváži každý hlas. "Občania Slovenskej republiky prichádzajú často prezenčne voliť z Čiech. A tak by som k spomínaným 53 tisícom prirátal ešte ďalších päť či desať tisíc hlasov," vysvetľuje politológ Grigorij Mesežnikov.

Politológ Grigorij Mesežnikov: Ako je to s voľbou poštou zo zahraničia?

"Ak sa nemýlim, pri priemernej účasti vo voľbách, ktorá sa u nás pohybuje okolo 60%, je potrebné získať na vstup do parlamentu (potrebných je 5%, pozn. red.) približne 100 až 120 000 hlasov. Tieto hlasy teda môžu pri niektorých stranách zohrať dôležitú úlohu," myslí si odborník.



Tomáš Koziak - politológ Zdroj: PETER LIČÁK

"Myslím, že hlasy zo zahraničia budú dôležité. Najmä pre tie politické strany, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti," dodáva politológ Tomáš Koziak. "Práve v podobných prípadoch môže aj zopár hlasov doslova rozhodnúť o bytí či nebytí konkrétnej politickej strany," uvádza Koziak so slovami, že v súčasnosti vieme predpokladať aj to, o aký typ voličov zväčša pôjde. "Zo zahraničia zrejme budú voliť skôr mladší, vzdelanejší Slováci z vyšších príjmových skupín. A my približne vieme, aké politické strany títo našinci volia," dodal.

UNIKÁTNE ARCHÍVNE ZÁBERY ZO SLOVENSKÝCH VOLIEB NÁJDETE V GALÉRII

Požiadať o voľbu poštou sa dá už len do stredy (9. 8.). Po zaregistrovaní musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu ministerstvo zašle na adresu v cudzine. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od ministerstva dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu rezortu vnútra a vytlačiť sám.

Voľby do NR SR 2016 - ilustračný záber Zdroj: Radovan Stoklasa

Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky. Volič musí zaslať volebné materiály späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Odošle ich na adresu ministerstva, ktorá je uvedená na návratnej obálke.

UNIKÁTNE ARCHÍVNE ZÁBERY ZO SLOVENSKÝCH VOLIEB NÁJDETE V GALÉRII

Voliči, ktorí požiadali o voľbu zo zahraničia a napokon budú na Slovensku, môžu podľa ministerstva zásielku neodoslať a prísť hlasovať do volebnej miestnosti. Zásielku môžu doručiť do podateľne ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave do piatka 29. septembra do 12.00 h alebo môžu zásielku zaslať z niektorej pošty na Slovensku.

Politológ Grigorij Mesežnikov do budúcnosti vidí aj priestor na zvýšenie počtu Slovákov voliacich zo zahraničia. "Súviselo by to s možnosťou prezenčnej voľby na veľvyslanectvách. Čo je štandardný mechanizmus využívajúci mnoho krajín. Medzi inými, napríklad aj susedné Poľsko," poznamenal. "Ďalšou možnosťou by bolo elektronické hlasovanie. No vzhľadom na riziko hackerských útokov, by som bol pri týchto úvahách opatrný," uzavrel. Naopak Koziak vidí možnosti na zlepšenie najmä v oblasti marketingu. "Štát by možnosti voliť poštou mohol viac spopularitzovať medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí," spresnil.

UNIKÁTNE ARCHÍVNE ZÁBERY ZO SLOVENSKÝCH VOLIEB NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: