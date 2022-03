Zľahčovanie situácie a vyjadrenia predstaviteľov Smeru, kotlebovcov a Republiky k vojne na Ukrajine sú podľa Naďa absolútne šokujúce. „Ak by boli platenými agentmi Ruskej federácie, tak by sa nesprávali inak.“ Je tu podľa neho otázka, „či ich niekto vydiera, alebo majú za to zaplatené“.

„Osobne som presvedčený, že Rusi na nich asi niečo vedia a oni musia konať tak, ako Rusi chcú,“ zdôraznil. Špionážna aféra, kde vojenské spravodajstvo odhalilo verbovanie ľudí agentmi z ruského veľvyslanectva a získavanie informácií, podľa Naďa dokazuje, že za tejto vlády bezpečnostné zložky pracujú a nie sú zneužívané na politické objednávky ako za vlád Smeru. „Som presvedčený, že za minulej vlády bolo vyšetrovanie ruských agentov zastavované,“ povedal Naď.

Ukrajinci sú podľa Naďa hrdý národ, ktorý bojuje za svoju slobodu, ale aj za nás: „Rusi naopak páchajú na Ukrajine niečo, čo má prvky genocídy a útočia na symboly, ako je Mariupoľ.“ Dôvodom toho, že ruské vojská nepostupujú podľa Putinových predstáv, je podľa Naďa to, že kremeľský vládca sa vo viacerých veciach prepočítal a dostával skreslené informácie.

„Putin sa nikdy netajil, že jeho cieľom je obnoviť Sovietsky zväz, pretože rozpad ZSSR bolo obrovské zlyhanie,“ uviedol Naď. Ak by bol úspešný na Ukrajine, podľa ministra by sa nezastavil a ďalším krokom by boli pobaltské krajiny a následne aj Slovensko: „Ľudia často nevedia pochopiť, že Ukrajinci bojujú za svoju krajinu, ale aj za nás.“ Ukrajina podľa Naďa preto dostáva pomoc z celého demokratického sveta. „Jednota je obrovská a pomoc Ukrajine je neuveriteľná. Dokonca aj krajiny, ktoré tvrdia, že nepomáhajú vojensky, pomáhajú. Len sa to snažia nekomunikovať verejnosti,“ povedal minister.

Na Slovensko sme dostali najmodernejší systém Patriot, ktorý bol k dispozícii. Ide celkovo o tri batérie v hodnote asi 3 miliardy eur. „Slovensko nebolo celé desaťročia chránené z hľadiska protivzdušnej obrany, pretože systém S-300 nebol dostatočný. Momentálne máme veľmi slušnú protivzdušnú obranu,“ povedal Naď. Zastaralý ruský systém S-300 podľa neho nevieme servisovať, modernizovať a nedostaneme do neho muníciu. Aj preto ho treba podľa Naďa nahradiť moderným aliančným systémom: „V momente, keď budeme mať istotu, že máme zabezpečenú protivzdušnú obranu, môžeme uvažovať o tom, čo urobíme so systémom S-300. Ale tam ešte nie sme.“