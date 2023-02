Mimoriadne kritické. Aj takto by sa dali označiť vyjadrenie ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera (57), ktorý počas svojho vystúpenia v relácii Na telo plus televízie Markíza kritizoval nejednotné postoje slovenských politikov v zahraničnej politike, ale aj správanie susedného Maďarska!

V úvode markizáckej relácie priblížil situáciu v zemetrasením postihnutom Turecku, kam pomoc vyslala aj Slovenská republika. Podľa Káčera sú naši záchránári v týchto chvíľach už na mieste. "Sú to veľmi skúsení záchranári, schopný tím, ktorí môže urobiť veľmi veľa," povedal. "Pomôžeme a budeme pomáhať aj naďalej," doplnil.

Emotívny brífing Naďa, Hirmana a Káčera po návšteve Ukrajiny (december 2022)

Horúcou témou relácie bol aj konflikt na Ukrajine, pričom Káčer pripomenul, že patríme medzi krajiny, ktoré veľmi intenzívne pomáhajú nášmu východnému susedovi. Úvahy Roberta Fica o tom, či mohli byť na Ukrajinu darované aj naše stíhačky typu Mig-29, označil minister za absurdné. "Ak to nevie poslanec Národnej rady, tak je mi to ľúto. Buď zaspal, hibernoval, alebo nesleduje komunikáciu, ktorá tu je. O všetkom, čo bolo vo forme pomoci poslané zo Slovenska, bolo vždy veľmi transparentne informované," vyhlásil Káčer. Slovenské Migy sú podľa neho ešte stále uzemnené na letisku Sliač. Ich prípadné darovanie však do budúcnosti celkom nevylúčil. Káčer zároveň pripomenul, že pomáhaním Ukrajine, pomáha Slovensko aj sebe samému.

Minister okrem iného kritizoval, že na Slovensku nedokážu všetky politické strany nájsť základný konsenzus aspoň v zahraničnej politike. "V normálnych krajinách, kde majú dlhodobú štátnosť a kde si vážia svoju vlastnú integritu a suverenitu, sa veľmi dbá na to, aby v istej oblasti politiky platil nadstranícky konsenzus," povedal. "Aj u nás do istej miery dlhý čas platilo a venovali sme tomu veľa energie, aby sme mali konsenzus v zahraničnej politike a bezpečnosti," dodal. "Nám ho začali rúcať naši klasickí náckovia, ktorí si nepamätajú, že tu bol Hitler a holokaust, ale dobre. Bola to marginálna súčasť spoločnosti. Bohužiaľ, dnes sa tam pridáva aj trojnásobný expremiér a vzniká nám tu niečo, čo rozbíja to, na čom stojí naša nezávislosť, suverenita, sloboda a samostatnosť," kritizoval šéfa smerákov Roberta Fica.

