Minulý týždeň predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico (56) svoje tlačové konferencie venoval úradujúcemu ministrovi vnútra. Podľa neho sa má minister Roman Mikulec vzdať funkcie. Dôvodom je situácia v silových zložkách. Ficovi sa dokonca podarilo aj zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady k odvolaniu Mikulca. K tejto téme sa dnes uskutočnilo aj mimoriadne rokovanie vlády.

Vláda nesúhlasila s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Vláda vyjadrila presvedčenie, že Mikulec sa vo svojej funkcii ničím nespreneveril. „Práve naopak, garantuje príslušníkom Policajného zboru politickú bezzásahovosť a slobodu vo výkone ich práce,“ upozornil vládny kabinet.

Roman Mikulec má jednoznačne podporu strany SaS, povedal pred rokovaním jej predseda a vicepremiér Richard Sulík (53). Výhrady proti Mikulcovi však v minulosti zneli zo strany hnutia Sme rodina, ktorej nominant a bývalý šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský je zadržaný už od marca. Poslanci hnutia Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská, ktorí sú bratom a manželkou zadržaného, verejne povedali, že chcú hlasovať za opozičný návrh na jeho odvolanie. Kritikou nešetril ani vládny kolega a člen Sme rodina Milan Krajniak. V relácii TV Markíza totiž uviedol, že Mikulec sa stráca v tom, čo sa deje v jeho rezorte. „Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne, tak dobrý minister vnútra nekoná,“ povedal.

Dnes pred rokovaním vlády však Krajniak odmietol, že by o Mikulcovi hovoril ako o slabom ministrovi, ktorý nezvláda svoj rezort. "Nie som si istý, či podriadení pána ministra mu dávajú korektné informácie. To si musí vyhodnotiť. Mal som na mysli presne to, že niektorí pracujúci v rezorte vnútra nedávajú korektné informácie," povedal. Dodal, že pokiaľ je súčasťou vládnej koalícii, tak nepodporí opozičný návrh na odvolanie vládneho ministra.

Samotný Roman Mikulec sa pred rokovaním k téme nevyjadril.

