No potom bývalý prezident počas prejavu povedal slová o tom, čo bolo jedným z hlavných motívov, aby strana Za ľudí vznikla. Dovolil si pri tom „poštekliť“ expremiéra Roberta Fica, keď poukázal na korupciu, ktorá sa tu za posledné roky rozrástla: „Dôvod prečo títo ľudia súhlasili s pripojením k projektu bol jednoduchý. Všetci sme chceli, aby na Slovensku skončila vláda Smeru. Vláda Fica, Kočnera a Bödöra. Všetci sme chceli pomôcť nášmu, tak krásnemu Slovensku.“

Kiska prezradil aj to, že všetci členovia išli do strany rozumu. „Postupne mojej myšlienke uverili a teraz tu dnes sú. Za to im ďakujem,“ povedal Kiska. Na sneme tiež vymenoval subjekty, s ktorými by strana Za ľudí mala viesť v budúcnosti dialóg: „Musíme sa rozprávať s partnermi, s ktorými sme si hodnotovo blízki. Aj to je úloha nového predsedu. Myslím si, že medzi našich najbližších partnerov do budúcnosti patria PS, Spolu, KDH a SaS.“

Bývalý prezident založil stranu 2. septembra 2019 a prvý snem mali na konci toho istého mesiaca. Po voľbách sa ale z politiky vytratil a neuplatnil si ani poslanecký mandát. Dnes si strana Za ľudí zvolila novú predsedníčku, ktorou sa stala Veronika Remišová. Exprezident v politike definitívne končí dňešným dňom. Uviedol to na tlačovej konferencii v rámci sobotňajšieho snemu strany v Trenčianskych Tepliciach. Dôvodom sú najmä jeho zdravotné problémy, pričom priestor chce prenechať mladším.

