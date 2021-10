Prechádzka na modelingových mólach nie je rozhodne ako tá po ružovej záhrade. Presvedčila sa o tom aj Emma Čaputová. Po tom, čo poslanec Tomáš Taraba (42) zverejnil fotku z módnej prehliadky, v komentároch sa dočkal kritiky nielen on, ale občas i Emma. Mladej modelke sa tak nechtiac dostalo nežiadúcej pozornosti. „Celá tá kauza je hrôzostrašná,“ povedal módny expert Miro Šimonič, ktorého služby roky využívala topmodelka Adriana Sklenaříková (50).

Všetci, ktorí boli pri zrode kariéry Emmy Čaputovej, však podľa odborníka museli rátať aj s tým, že možno príde i k nežiaducim reakciám: „Azda si niekto nemyslel, že tam príde ona a aj pani prezidentka a nikto si to ani nevšimne. Mne je najviac ľúto jej. Jej to strpčuje život.“ Šimonič zároveň prízvukuje, že to, čo sa udialo, správne nie je a podľa neho si to mladá modelka ani jej rodina nezaslúžia. Emma Čaputová sa následne na sociálnej sieti dočkala aj veľkej vzpruhy. „Veľmi mi vaša podpora pomohla. Posielam ju ďalej každému, kto si zažil niečo podobné,“ povedala mladá modelka.

Dôležité podľa odborníka je, ako sa s tým Emma Čaputová vyrovná, lebo ani najkrajšia žena a modelka sa vraj nemusí páčiť každému. „Neviem, ako to ona znáša, ale vyzerá v pohode, ako mladý človek, ktorý si z toho ťažkú hlavu možno nerobí,“ dodal Šimonič, podľa ktorého to vraj začínajúca modelka môže aj využiť.

Dcéra prezidentky Emma Čaputová sa skúša presadiť ako modelka. Zdroj: Exit Model Management

Cindy Crawford (55) mala znamienko, za ktoré sa jej na začiatku kariéry vysmievali. „Sklenaříková, keď došla do Paríža a mala 184 cm, čo bolo na to obdobie veľmi veľa, si to tiež užila a nikto ju nechcel,“ dodal odborník.

Poriadne kontroverzné slová povedal módny expert Saša Jány. Jeho slová si prečítajte v našej galérii.

Vcítiť do kože prezidentky by sa možno vedel predseda parlamentu Boris Kollár (56). Aj jeho dcéra Alexandra sa totiž pomerne často objavuje na predvádzacom móle. Líder Sme rodina však na naše otázky do uzávierky neodpovedal.

