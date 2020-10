Koronakríza Európu prebrala z letargie - "Z takého presvedčenia, že všetko je v poriadku. Zrazu stačila jedna kríza, jeden vírus a zistili sme, že sme nejakí rozkývaní v kolenách. Že nám zrazu Čína posiela nejaké lietadlá s rúškami a my nie sme schopní sa dohodnúť. Zrazu zistíme, že v takejto kritickej situácii sme odkázaní na druhý štát, ktorý ak by bol v tom čase v zlej zdravotnej situácii, tak by nám neposlal žiadne rúška," upozornil Matovič.

Ako však dodal, rúška sú v tomto kontexte najmenšou položkou. "Dohodli sme sa a myslím si, že to je dôležité, že Európa je dostatočne silná, ale nevyžije do budúcnosti z nejakej histórie, nevyžije len z knižiek, v ktorých sa písalo o tom, že sme nejaká kolíska demokracie," zdôraznil premiér. Európa sa podľa neho musí opätovne postaviť na nohy najmä pri kritických častiach ekonomiky a života. To platí nielen pri zabezpečovaní ochranných pomôcok, ale napríklad aj pri výrobe vakcín či testovacích súprav. "Rovnako aj v technológiách, nemali by sme byť otrokom Číny alebo USA. Európa na to má. Ja dlhodobo zastávam názor, že Európa by sa aj po obrannej stránke mala stavať na vlastné nohy," vyhlásil slovenský premiér. Ako dodal, EÚ by sa nemala spoliehať na to, že "veľký brat spoza Atlantiku" ju zachráni, keď bude najhoršie.

Pri otázke strategickej nezávislosti nemá ísť Európa podľa neho z extrému do extrému. "Kým nás neprebral COVID-19, tak sme si mysleli, že všetko je v poriadku. Otvorené hranice, voľná colná politika, žiadne bariéry, úplne slobodný trh. Na druhej strane, ak by sme to prehnali, môže to skončiť až pri nejakom protekcionizme," varoval Matovič s tým, že takto by Európa skončiť nemala a lídri musia nájsť rozumný kompromis.