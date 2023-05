Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v piatok prostredníctvom videoodkazu zverejnenom na platforme Telegram povedal, že jeho žoldnieri Bachmut stále nezískali a je nepravdepodobné, že ho získajú v najbližší dvoch dňoch. "Je tam štvrť známa ako 'lietadlo' – je ako nedobytná pevnosť viacposchodových budov na juhozápade Bachmutu, kde prebiehajú neuveriteľne ťažké boje," opísal situáciu na bojisku.

Rusi sa pokúšajú dobyť Bachmut v Doneckej oblasti už od vlaňajšieho augusta. Ide o najdlhšiu a najkrvavejšiu bitku počas viac ako ročnej ruskej invázie. V tomto meste žilo pred vypuknutím vojny približne 70.000 ľudí. Kyjev tvrdí, že ukrajinskej armáde sa v uplynulých dňoch podarilo postúpiť na frontovej línii v okolí Bachmutu.

Na dôležité boje v meste Bachmut upozorňuje aj generál Pavel Macko. "Počiatočný plán Rusov bolo obísť Bachmut a odrezať Ukrajinské sily od zásobovania čim by sa ocitli v obkľúčení," vysvetľuje generál.

"Ukrajinci však prinútili Rusov aj Vagnerovcov vstúpiť do mesta a bojovať oň. A hoci Rusi dnes kontrolujú až 95 % tohto územia, v posledných dňoch sa obrancom podarilo zatlačiť ich jednotky a to najmä v okolí mesta," ozrejmil Macko so slovami, že ak sa situácia nezmení, v obkľúčení by sa napokon mohli ocitnúť samotní Rusi.

Rusku sa podľa slov generála darilo dramaticky postupovať najmä v začiatkoch vojny. "Do mája minulého roka zabrali približne 20% ukrajinského územia, no od toho času sú pomaly zatláčaní späť." Na prvý pohľad vojensky nezmyselné útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, Macko vysvetľuje predovšetkým snahou o demoralizáciu miestneho obyvateľstva. "Rusi chcú týmito útokmi Ukrajincov presvedčiť, že bojovať nemá zmysel," ozrejmil.

