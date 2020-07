Radičová hneď v úvode rozhovoru pre Denník N nešetrila nielen Matoviča, ale ani šéfa parlamentu Borisa Kollára (54 ) či ministra školstva Branislava Gröhlinga (46), ktorí sa podľa jej presvedčenia v kauzách diplomových prác zachovali pokrytecky. „Ak sa pýtate, čo ma na uvedených kauzách prekvapilo, tak pokrytecké správanie, respektíve dvojaký meter: Pre rovnaký podvod žiadali odstúpenie Andreja Danka a oni sami odstúpiť nemienia. Ba dokonca, keď ich na to upozorníte, ešte na vás zaútočia, že by to bol pád vlády, čo je, samozrejme, nezmysel, alebo že chcete návrat Smeru a podobne. Toto je tá sľubovaná zmena politiky? Je to len ďalšie pošliapanie politickej kultúry,“ozrejmila bývalá premiérka, podľa ktorej takýto dvojitý meter okamžite rozdeľuje spoločnosť na „našich ľudí“ a „nie našich ľudí“.

Radičová tiež podotkla, že „strašenie“ návratom Fica a Pellegriniho má podobu až vydierania. „Mlčte, nekritizujte, čo chcete návrat toho, čo tu bolo? No, samozrejme, že nie. Ale práve preto je potrebné nastavovať zrkadlo, pretože strany Smer a Hlas budú len také silné, aká slabá bude vládna koalícia,“ vysvetlila a dodala, že vládna koalícia, ktorá si dala do vienka súboj s podvodmi a návrat etiky do politiky, by mala mať „výsostný záujem na spätnej väzbe, aby mohla naplniť svoje sľuby občanom“.

Hoci Radičová počas rozhovoru priznala, že Matovič bol už v jej vláde „troublemaker“, pokúsila sa vyzdvihnúť aj jeho silné stránky. „Je špičkový politický marketér. Má politickú intuíciu. Vie vycítiť náladu istej skupiny občanov, vie to komunikovať v momente, keď je verejná mienka naladená na istý typ postoja. Toto vie,“ priznala. Na druhej strane sa však nevyhýbala ani premiérovej kritike a veci, ktoré sa jej nepáčia, jasne pomenovala. „Čo však profesionálne, slušné ani dôstojné nie je, je jeho spôsob komunikovania na sociálnej sieti,“ zdôraznila.

Radičová však napriek výhradám k premiérovi dúfa, že koalícia nepadne. „Samozrejme, že vydržia celé obdobie. Musia vydržať, lebo majú záväzky. Slovensko s plným vedomím prevzali v čase koronakrízy a zároveň v situácii zaostávania Slovenska za ostatnými členskými krajinami EÚ“.